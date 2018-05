Cambados revienta internet con una canción

Cada cierto tiempo, internet encumbra una canción. Hace un lustro, el "Gangnam style" del surcoreano PSY reventó las cuentas de Youtube y se convirtió en un fenómeno planetario. Pocos meses después, un joven de O Grove llamado Dani Cornes realizó una versión de este tema en clave local, "Rías Baixas style", y también tocó el cielo en pocas semanas. Es la magia de la red de redes, que permite traspasar fronteras y llegar en milésimas de segundo a cualquier parte del mundo. Estos días, Cambados reina en internet gracias a una pegadiza canción de Arousa Vice.

La noche del miércoles pasado ya no hubo capítulo de "Fariña", pero en Cambados no hubo tiempo para el aburrimiento. Un grupo de jóvenes de la localidad, reunidos en un proyecto denominaron Arousa Vice, publicaron a esa hora en Youtube "Cambados cara b", una pegadiza canción de trap en la que Miguel Palacios, "Palak", Edu Apariz, "Atomic Swan", y Pablo López, "Peich", hablan sobre la historia reciente de Cambados y algunos de sus vecinos más conocidos.

La letra, en clave de sátira, contiene más de una alusión al narcotráfico, como cuando uno de los raperos manifiesta su deseo de "facer as Américas como o Cambados de Sito", en alusión a la gira centroamericana que el equipo de fútbol local hizo en los años 80, cuando su presidente era Sito Miñanco.

Aunque quizás la más clara al submundo del narco sea el propio estribillo de la canción: "Teño planeadora en San Tomé, unha depuradora e seis chalés, manexo a farlopa do Salnés, welcome to Cambados cara b". Por no obviar la referencia a Cambados como "Ciudad Europea da Farla", en vez de Ciudad Europea del Vino, declaración de la que gozó en 2017.

Sin embargo, "Cambados cara b" es mucho más que una canción sobre el narcotráfico. El tráfico de drogas es un elemento más de la intrahistoria reciente de Cambados, pero solo eso. Por ello, en el tema musical hay alusiones a la política y a concejales como José Ramón Abal, al que tildan de "sheriff", a los furtivos que esquilman O Serrido, al fantasma del poeta Ramón Cabanillas, a los "quiquis nos baños de Zao" (una discoteca que marcó una época en la villa), a la "movida cadáver" de la villa, o uno de los principales artistas locales, como es Lino Silva.

Todo ello bajo la producción instrumental de Alberto Escariz, "Ruggedbad", la filmación de Manu Paz, que estudió cine en Madrid y la postproducción de Darío Padín, lo que ha conferido al conjunto una factura de altísima calidad.

La canción está funcionando tan bien en internet que ya supera las 20.000 visitas, y empieza a sonar en algunos pubs del pueblo. Un éxito de casi seis minutos de duración que ha sorprendido a sus propios creadores, que ven como "Cambados cara b" empieza a tararearse como si de un himno se tratase.

Eduardo Apariz admite que para descifrar todos los entresijos de la letra hay que ser de Cambados, pues en el tema aparecen numerosos personajes muy conocidos en la villa, pero anónimos para los de fuera. Pero eso no es en absoluto un obstáculo para dejarse atrapar por la calidad del trabajo musical y audiovisual. "Musicalmente, creemos que funciona bien".

Los tres rostros de "Cambados cara b" tienen experiencia en el mundo musical. Eduardo Apariz es periodista y vocalista del grupo Leda Atómica; Palacios es monitor de ajedrez y un habitual de las "batallas de gallos"; y López trabaja como piloto deportivo, al tiempo que forma parte de Bronquitis Crónica. Como Arousa Vice, este es su primer trabajo, pero "Atomic Swan" afirma que si la bola de nieve sigue creciendo y hay algún hostelero o promotor musical que quiera llamarles para actuar en directo, "entre los tres tenemos repertorio suficiente para montar un bolo". Lógicamente, también están pensando en un segundo vídeo.

El proyecto nació el verano pasado, a raíz de una visita de Miguel Palacios a un ensayo de "Leda Atómica". Es, por lo tanto, muy anterior al bombazo de "Fariña", aunque Apariz reconoce que esperaron al adiós de la serie de televisión para lanzar al ciberespacio su canción y aprovechar el tirón que están teniendo actualmente los audiovisuales vinculados al narcotráfico.

El videoclip discurre por medio centenar de localizaciones, como la torre de San Sadurniño, la plaza de Fefiñáns, las ruinas de Santa Mariña, el interior de discotecas, de tabernas tradicionales, y una pequeña planeadora en la que los tres raperos recitan un estribillo que es una bomba de realismo sucio cambadés. El montaje finaliza con unos planos de una actuación de los Danzantes de Cobas en una procesión de San Benito en los años 80. El resultado es sensacional.