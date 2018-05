El himno trap de Cambados que arrasa en Youtube

La noche del miércoles pasado ya no hubo capítulo de "Fariña", pero en Cambados no hubo tiempo para el aburrimiento. Un grupo de jóvenes de la localidad, reunidos en un proyecto conocido como Arousa Vice, publicaron a esa hora en Youtube "Cambados cara b", una pegadiza canción de trap en la que Miguel Palacios, "Palak", Edu Apariz ("Atomic Swan") y Pablo López ("Peich") hablan sobre la historia reciente de Cambados y sus personajes más conocidos.

La letra, en clave de sátira, contiene más de una alusión al narcotráfico, como cuando uno de los raperos manifiesta su deseo de "facer as Américas como o Cambados de Sito", en alusión a la gira centroamericana que el equipo de fútbol local hizo en los años 80, cuando su presidente era Sito Miñanco.

Aunque quizás la alusión más clara al narco sea el propio estribillo de la canción: "Teño planeadora en San Tomé, unha depuradora e seis chalés, manexo a farlopa do Salnés, welcome to Cambados cara b". Por no obviar la referencia a Cambados como "Ciudad Europea da Farla", en vez de Ciudad Europea del Vino, declaración de la que gozó en 2017.

Sin embargo, "Cambados cara b" es mucho más que una canción sobre el narcotráfico. El tráfico de drogas es un elemento más de la intrahistoria reciente de Cambados, pero solo eso. Por ello, en el tema musical hay alusiones a la política y a concejales como José Ramón Abal, a los furtivos que esquilman O Serrido, al fantasma del poeta Ramón Cabanillas, a los "quiquis nos baños de Zao" (una discoteca que marcó una época en la villa), o uno de los principales artistas locales, como Lino Silva.

Todo ello bajo la producción musical de Alberto Escariz ("Ruggedbad") y la filmación de Manu Paz, que estudió cine en Madrid y la postproducción de Darío Padín, lo que ha conferido al conjunto una factura de altísima calidad.

La canción está funcionando tan bien en internet que ya supera las 15.000 visitas, y ya está sonando en algunos pubs de la localidad. Un éxito que ha sorprendido a sus propios creadores, que ven como "Cambados cara b" empieza a tararearse como si de un himno se tratase.