Una marcha feminista exige en Vilagarcía más medios contra la violencia de género

La asociación feminista de Vilagarcía O Soño de Lilith lideró con una gran pancarta la marcha celebrada a última hora de la tarde de ayer por un colectivo de mujeres en la ciudad para protestar contra el incumplimiento en los Presupuestos del Estado de este año de los 200 millones de euros que se acordaron en el Pacto de Estado contra la violencia machista.

Las manifestantes se concentraron a las ocho de la tarde en la Plaza de la Constitución desde donde partieron para hacer un recorrido por la calle peatonal Alcalde Rey Daviña. En un principio, la marcha iba a llegar a la Plaza de Ravella, frente al Concello, pero finalmente optaron por instalar la megafonía en la Plaza de la Constitución, punto al que regresaron tras exponer su acción reivindicativa.

La marcha celebrada ayer en Vilagarcía forma parte de las manifestaciones convocadas por 300 organizaciones feministas españolas en 40 ciudades. Bajo el lema "compromiso = presupuesto. La lucha sigue, nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!", las organizaciones exigen que los Presupuestos del Estado para 2018 que debate el Congreso cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales acordado en el pacto de Estado contra la Violencia de Género, como mínimo para avanzar en la aplicación de las 214 medidas aprobadas tras un año de debates que, sin presupuesto, quedan en papel mojado.

Las manifestantes protestan por el incumplimiento del Gobierno "frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad, y a la huelga feminista histórica del 8 de marzo, ante la que el presidente Rajoy se puso un lazo morado, y preguntan a costa de cuantas vidas de mujeres, niñas y niños se han hecho propaganda y publicado falsas promesas".

Las organizaciones feministas convocantes de la movilización considera que si la partida presupuestaria no se incluyó, no es porque no haya dinero, sino porque las prioridades del Gobierno son otras "como aumentar el presupuesto de Defensa en 819 millones, un 10,7% más que en 2017, o seguir financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del 51% de la población".

Las mujeres piden, más horas de efectivos que atienden a las víctimas de violencia de género, adecuación de los espacios policiales para evitar victimización secundaria, más juzgados de Violencia sobre la mujer, asistencia jurídica gratuita especializada, unidades de valoración forense integral, renta activa de inserción violencia de género, entre otras medidas.