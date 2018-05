El deporte se convierte en ejemplo de integración

El deporte no solo es superación personal sino también integración de todo aquel que quiera practicarlo, sin tener en cuenta las marcas y valorando todas aquellas dificultades que se superan. Así han nacido eventos como el Campeonato Galego de Atletismo que todos los años celebra la Federación Galega de Deporte Adaptado en Vilagarcía. Un año más, unos 300 atletas con diferentes discapacidades volvieron a tomar Fontecarmoa para demostrar que, con espíritu de superación y ganas de enfrentarse a cualquier reto, todo es posible.

Entre las grandes características del deporte se encuentra el afán de superación, el que demostraron ayer más de 350 atletas discapacitados de toda Galicia que participaron en el Campeonato Galego de Atletismo que organiza la Federación Galega de Deporte Adaptado desde hace más de una década en Fontecarmoa.

Las marcas deportivas no fueron ayer lo más importante en las pistas de atletismo de Fontecarmoa, en Vilagarcía de Arousa. La jornada fue un ejemplo de reivindicación de la inclusión de personas con discapacidades psíquicas y físicas (la gran novedad de este año) que demostraron su capacidad para competir y disfrutar de la práctica deportiva. Todos ellos llegaron de diferentes puntos de Galicia, al sumarse una veintena de entidades al evento, entre ellas el Centro Polideportivo de Educación Especial de Vilagarcía. Todas las pruebas que se celebraron ayer estaban adaptadas al grado de discapacidad de sus participantes, centrándose en modalidades como las carreras de velocidad y fondo, salto de longitud y altura y lanzamiento de jabalina y peso. Todas estas competiciones estaban distribuidas en tres modalidades diferentes, adaptadas al grado de discapacidad intelectual de sus participantes.

Lo importante ayer no eran las marcas personales de los atletas o la competitividad, sino permitir a los participantes mejorar su autoestima y tender hacia la normalidad y la inclusión. A ello se suma el afán de superación de los participantes, cuyas edades oscilaban desde los 15 hasta más allá de los 50. Vilagarcía lleva más de una década acogiendo esta actividad todos los años, algo que no es una casualidad, ya que la organización siempre ha destacado las facilidades que se les han puesto desde que comenzó a celebrarse, además de la facilidad para los accesos, algo con lo que no cuentan todas las pistas deportivas.

La organización se mostró ayer agradecida con las facilidades ofrecidas por la Fundación Deportiva Municipal a la hora de poner a su disposición las instalaciones deportivas de Fontecarmoa.