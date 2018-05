Denuncian el cierre del centro médico de Cambados por las tardes durante el verano

Los delegados del sindicato Comisiones Obreras en el área sanitaria de O Salnés denuncian el cierre del centro de salud de Cambados por las tardes durante el verano. Cuestionan la medida adoptada por la gerencia, que se aplicará desde julio hasta mediados de septiembre, y advierten que perjudicará a la población y provocará un deterioro de la calidad asistencial.

En la reunión mantenida ayer ente la gerencia del área sanitaria integrada, EOXI, Pontevedra O Salnés y la junta de personal, la dirección sanitaria confirmó, en respuesta a una pregunta de delegados de Comisiones, que el centro médico de Cambados cerrará por las tardes durante la época estival.

Los representantes sindicales recordaron que ya el año pasado se cerró en horario de tarde el centro de salud cambadés durante ocho días sin notificación alguna a la junta de personal, y achacando esta medida a una propuesta de parte de los trabajadores.

Los sindicalista de CC.OO indican que este problema deriva de la no sustitución de las vacaciones del personal de atención primaria y de la modificación de los horarios de consulta.

Los motivos del rechazo sindical a la medida se fundamentan en varios argumentos. El primero de ellos es que la presión asistencial en el verano en el área sanitaria de O Salnés se incrementa por el número de visitantes.

"La población activa no cambia su jornada laboral durante los meses de julio a septiembre y continúa necesitando la asistencia en el centro de salud en horario de tarde. El cambio de horario no obedece a una mejora de la calidad asistencial, sino a la falta de sustitución de los profesionales y a una solicitud de los profesionales de la consulta de tarde de preferencia de trabajo por la mañana. Esta modificación no se publicita a los pacientes, por lo que los que solicitan asistencia de tarde se encuentran con la ausencia de su facultativo o personal de enfermería de atención primaria, y su asistencia para a ser urgente en el Punto de Atención Continuada, PAC, por ser el único que está abierto en horario de tarde. La excesiva carga de trabajo que se genera en el PAC, sin estar justificado su carácter urgente, además sin reforzar o aumentar el número de profesionales en este servicio", declaran los delegados de Comisiones Obreras.

En síntesis, indican que el cierre del centro médico en las tardes de verano beneficia a unos pocos profesionales y perjudica a la población, a otros compañeros, y afecta a la calidad asistencial.