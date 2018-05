Valga pide al Estado un incremento de fondos para el pacto contra la violencia machista

El concello de Valga se sumó en la última sesión plenaria a las voces que reclaman un incremento de fondos para el pacto contra la violencia machista. La propuesta, realizada por el Partido Socialista dentro de una moción en la que se rechazaba la sentencia y la interpretación legal realizada por los magistrados en el caso de "La manada" de San Fermín, convierte a Valga en uno de los primeros municipios conservadores que da luz verde a esta iniciativa. La moción también incluía cuestiones como la modificación del Código Penal e instaba al Gobierno del Estado y a las Cortes a llevar a cabo políticas e iniciativas legislativas que protejan a las mujeres para que no sigan siendo víctimas del machismo.

Pese al respaldo del grupo de gobierno a la moción, los socialistas lamentaron la ausencia de debate tanto en esta moción como en otras que presentaron a la sesión plenaria. "Estamos convencidos de que los concejales del Partido Popular no saben lo que votaron porque incluso se prohibió la lectura de las mociones", explicaban ayer desde el grupo socialista.

Insisten en lamentar este tipo de actitudes que "impiden el debate en una sesión plenaria ya que es una pena que los vecinos no puedan escuchar la unanimidad de la corporación de Valga defendiendo los derechos de las mujeres". Para los socialistas queda demostrado que "fue una moción aprobada por el Partido Popular debido a la presión mediática". A pesar de ello, se dan por satisfechos porque no solo se aprobó el rechazo a la sentencia, sino también "acciones concretas".

En relación a la aprobación del proyecto básico del embarcadero, la formación socialista decidió abstenerse. El grupo considera que en Valga "no se aprovecha la infraestructura existente en Vilarello y el turismo que sube actualmente en barco por el río Ulla no justifica la creación de un segundo embarcadero". Lamentan que el gobierno local no hubiese sido capaz de "ofrecer datos sobre los turistas que llegan a Valga en barco, ni datos sobre las previsiones que va a suponer la puesta en marcha de esta infraestructura".

Cuestionan también el trazado del mismo, ya que la zona se encuentra en plena área industrial, donde lo que se encontrarían los turistas sería el punto limpio y la depuradora, con constantes olores. "La necesidad y justificación que precisa un proyecto de esta envergadura no se presentó en el pleno, por lo que entendemos que otras inversiones, como la finalización del edificio administrativo, debería tener una mayor prioridad", explican.