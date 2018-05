Durán: "Es un reconocimiento muy caro"

Contar con una Bandera Azul en algunas de las playas que posee Vilanova de Arousa es una posibilidad que ha pasado en más de una ocasión por la cabeza del regidor. Sin embargo, siempre se ha acabado desechando. Los motivos para ello, explica Durán, son que "se trata de un distintivo excesivamente caro, que exige la contratación de socorristas para la vigilancia, un coste que va directamente a las arcas de los Concellos, porque ninguna otra administración nos ayuda a hacernos cargo de ello".

Pese a no contar con el distintivo de calidad de referencia, Durán insiste en que las playas de O Terrón y As Sinas se encuentran "en un perfecto estado de mantenimiento, acondicionadas y limpias desde antes de Semana Santa, además de contar con casi todos los servicios que tienen las playas con ese reconocimiento". Es más, insiste en que "todos los años somos una referencia en la limpieza de las aguas, y playas como las de O Terrón y As Sinas cuentan con buenos accesos y zonas de estacionamiento adecuadas para acoger a los turistas".