O Grove sale a la calle para rechazar el fallo contra los miembros de "La Manada"

O Grove salió a la calle en respuesta a la sentencia contra "La Manada", cuyos cinco integrantes fueron condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales en grupo a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

La manifestación que duró algo más de una hora y que rodeó los casi 2,5 kilómetros del perímetro urbano comenzó a mediodía frente a la Casa Consistorial de O Corgo con los lemas ya conocidos de "No es no", "No son abusos, es violación" o "Nosotras te creemos", en respuesta a la polémica sentencia del tribunal y, sobre todo, al voto particular en el que se absuelve a los cinco acusados.

El fallo indignó a un enorme sector de la sociedad española por lo que O Grove optó por organizar una manifestación de repulsa que fue seguida por un millar de personas, según estimaciones de los convocantes.

Aunque se esperaba mayor participación, el Consello Local de Igualdade se mostró muy satisfecho con la respuesta de los vecinos que a pesar de ser domingo decidieron acudir a la multitudinaria marcha que abrieron las integrantes del Consello Local de Igualdad y que portaban una pancarta en la que se podía leer: "Non é xustiza se non nos protexe", y que a paso lento discurrió entre las calles Pablo Iglesias, el tramo peatonalizado de A Catorse, Castelao y Beiramar.

Los lemas se sucedieron en todo el trayecto para reprochar cualquier forma de violencia de género, con claros mensajes como el de "Quiero ser libre, no valiente", que algunas de las asistentes llevaban serigrafiadas en sus camisetas o escritas sobre pancartas individuales.

Las organizadoras convencieron a prácticamente todos los grupos municipales, pero también a colectivos que como la Confraría de Pescadores San Martiño que está integrada en el Consello Local de Igualdade, por lo que acudieron con una nutrida representación.

Por parte de la Corporación cabe destacar la presencia del alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos quien se hizo acompañar por otros ediles como Juan Otero -de su propio grupo- o Heladio Outeiro, del BNG, Félix Lamas del PGD (Partido Galego Demócrata). También acudió el exedil Xan Caneda.

A su vez participaron en un puesto destacado la concejala de Igualdade Noemí Outeda, así como Pilar Galiñanes o Alejandra Lamas.

No sería justo olvidar a los colectivos deportivos, culturales o vecinales que también quisieron salir a la calle para denostar el fallo contra los miembros de "La Manada". Así acudieron miembros de los equipos del Rasoeiro, Mecos o Breogán, además de representantes de todos los sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y la Confederación Intersindical Galega.

Pero la mayor parte de los asistentes a la manifestación de O Grove eran vecinos de a pie, sin ninguna significación política, porque la protesta ha sido organizada "solo por asociaciones de mujeres", recalcan las organizadoras.

Así en el acto se han podido ver a personas jóvenes y mayores, a familias al completo, a hombres y mujeres de toda condición que al llegar de nuevo a O Corgo pudieron gritar: "Ni una muerte más, ni una mujer menos" como expresión de reproche a los numerosos brotes de violencia de género que se registran en las distintas comunidades de España.

Cabe señalar que en toda la manifestación no se registró ni el más mínimo incidente, como subrayan fuentes policiales que ayer protegieron a los manifestantes durante el recorrido urbano.

Al regreso a la plaza de O Corgo se leyó un duro manifiesto contra los integrantes de "La Manada" a quienes reprochan que hayan "acorralado" a una mujer joven para intimidarla en el interior del portal de un edificio.

Cabe destacar el buen tiempo que acompañó a los manifestantes durante el recorrido, pues permitió que muchas personas se hayan sumado a la protesta a su paso; e incluso algún turista se interesó por la enorme respuesta de la manifestación en una localidad con poco más de 12.000 habitantes.

En el Consello Local de Igualdade animan a los demás municipios de O Salnés a organizar actos similares al que ayer se celebró en O Grove, con el fin de alcanzar la máxima repercusión y el objetivo de que las leyes se adapten al sentir mayoritario de los vecinos en este tipo de execrables actos.