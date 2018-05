"Acorralarla entre cinco hombres es intimidar"

"Acorralar entre cinco individuos a una persona se llama intimidar; penetrar reiteradamente a una mujer sin su consentimiento se llama violar; hacerlo en manada, sin posibilidad de defensa, se llama ejercer violencia; y, una sentencia como la dictada en Pamplona, se llama impunidad".

Así comienza el manifiesto del Consello Local de Igualdade que se leyó en O Corgo ante cientos de manifestantes que corearon el lema "No es no" al término de la marcha.

En el comunicado se hace hincapié en no consentir la "impunidad para aquellos hombres que siguen pensando que las mujeres somos trozos de carne a los que se puede maltratar, humillar, violar y también ningunear".

Critican que no parezca suficiente "con estos individuos que consiguen malograr la vida de una persona y su familia sino que tienen que soportar la vergüenza de tener un poder judicial incapaz de abandonar patrones patriarcales decimonónicos de los que se sigue haciendo gala al no dictar sentencias justas y ejemplares en cumplimiento de la ley y de las más elementales normas de convivencia, basada en el respeto entre los seres humanos".

Insisten en que no se puede hablar de justicia "mientras existan jueces que no velen por la dignidad de esa mitad de la población que representan las mujeres". Y agregan: "No hay ni habrá justicia mientras se normalice la cultura de la violación y mientras que sea la mujer la que tenga que demostrar que fue violada".

En el manifiesto se pone en relieve que tanto en este momento como el pasado 8 de marzo "todas las feministas nos agrupamos bajo un mismo grito porque nosotras te creemos", exponen a la víctima de los abusos sexuales en Pamplona.

De ahí que desde O Grove hayan expresado su apoyo y sororidad incondicional para con ella y todas cuantas mujeres sufran agresiones machistas en nuestro país".

Advierten de que ya no están dispuestas a consentir más "porque si nos tocan a una, respondemos todas". Y afirman que cada día "somos más fuertes, y nuestra respuesta más contundente" a la vez que recuerdan que no darán "un paso atrás" ni "toleraremos que se normalice la cultura de la violación, porque queremos caminar tranquilas de día y de noche, cueste lo que cueste"

Critican la "especial incidencia de la violencia machista en España, que significa un terrorismo de género absolutamente devastador", agregan.