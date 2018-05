Un trabajo arriesgado y a veces muy peligroso

| La retirada de los nidos de avispa velutina no es nada sencilla, sino todo lo contrario. Puede resultar una operación arriesgada, y desde luego hasta muy peligrosa. Y no solo por los lugares a los que deben encaramarse los encargados de la destrucción de los mismos, como se observa en estas imágenes del Servicio Municipal de Emergencias O Grove. En este departamento explican que la eliminación de los nidos primarios es sencilla y no reviste peligro, ya que puede conseguirse, simplemente, con la pulverización de insecticida a través del orificio de entrada. Lo complejo llega con los nidos secundarios, cuya retirada requiere del manejo de equipos específicos. Esas construcciones pueden llegar a ser una verdadera amenaza, por eso se recomienda a los vecinos que no traten de eliminarlas ellos mismos. Se les anima a informar al propio servicio municipal o al 112.