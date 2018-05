Queremos Galego do Salnés invita ós veciños a participar na manifestación pola lingua

A plataforma Queremos Galego e o BNG do Salnés saíron onte ás rúas de Vilagarcía para facer un chamamento á participación dos veciños na manifestación convocada o día 17 en Santiago ás 12 horas, na defensa do uso da lingua galega "día a día". Sairán buses dende O Salnés, e os interesados en viaxar neles teñen que facer a reserva no 986 56 50 59.

A deputada do BNG, Montserrat Prado estivo cos seus compañeiros do BNG na carpa informativa da rúa de Castelao, en Vilagarcía, e manifestóu a necesidade do acto reivindicativo. "Queremos o galego no día a día, con toda normalidade e naturalidade, sen exclusións, coaccións, e límites. A nosa lingua é a única de España que retrocede polas políticas do PP", declarou.

Prado dixo tamén que o Día das Letras Galegas é unha xornada festiva, polo que á manifestación terá a intervención de grupos musicais.