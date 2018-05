La perra que se cayó por la ventana volvió al refugio, pues fue adoptada hace 10 días

La perra que el miércoles se cayó de un segundo piso de la calle Ramón y Cajal, en el centro de Vilagarcía, se encuentra en buen estado. Así lo afirma la persona que la adoptó el pasado 2 de mayo.

"Loba" tiene 7 años y hasta hace unos días vivía en el refugio de animales de Pinar do Rei. De hecho cuando huyó despavorida tras precipitarse al suelo buscó el rastro para regresar al lugar que hasta hace poco había sido su hogar. Así las cosas, ayer por la mañana una cuidadora de la Protectora se encontró con la perra en la puerta de las instalaciones, en Pinar do Rei, a varios kilómetros del centro de la ciudad.

En la propia página web del refugio la definen como "un poco escapista". De hecho a la familia adoptante ya se le ha escapado de casa dos veces en apenas diez días. La primera vez la perra salió por la puerta y volvió sola, pero esta vez se dirigió al refugio municipal.

"Hizo lo imposible para escapar. Apenas hay diez centímetros entre la persiana y la ventana. Creemos que con el hocico subió la persiana y salió", comenta la propietaria, quien admite que la mascota todavía "no estaba hecha a la familia. Ayer "Loba" continuaba en el recinto de Pinar do Rei. Esta familia no tenía claro si sería adecuado que volviese a un piso.