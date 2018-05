La Xunta permitirá a los colectivos acceder a los expedientes de la vieja mina de Touro

La Consellería de Economía e Industria pondrá a disposición de los colectivos solicitantes los expedientes relacionados con la antigua mina de Touro. Así lo aseguran fuentes del departamento autonómico, que añaden que podrán acceder a la documentación en una jefatura territorial, probablemente la de A Coruña debido a la ubicación de la explotación minera. Está previsto que todos los detalles de la consulta se les comuniquen por escrito. Así, se les ofrecerá un plazo y la posibilidad de seleccionar los documentos que son de su interés.

La Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA) dio una rueda de prensa el lunes en la sede del Gato Negro de Carril para denunciar que después de tres meses la Xunta todavía no había respondido a su petición de acceder a toda la información relacionada con la vieja mina de Touro (analíticas, inspecciones, multas, subvenciones, trámites ambientales encaminados a la restauración de los supuestos daños ambientales causados, etc.), por lo que decidieron recurrir a la Valedora do Pobo en busca de mediación. Según los colectivos, el acceso a esa información está amparado tanto por la Lei do Valedor do Pobo como por la Lei de Transparencia, por lo que Milagros Otero dio a la Xunta un plazo de 15 días para facilitar la documentación, y la Administración autonómica ha respondido de forma positiva. Por tanto parece que no habrá contencioso.

En cuanto al nuevo proyecto que se está tramitando para reanudar la actividad minera en Touro-O Pino, desde la Consellería de Industria recuerdan que es público, pues está colgado en su página web.