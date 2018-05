Las críticas y la polémica generada en las redes sociales a raíz de la letra de la canción Mi Nombre, grabado en Vilagarcía de Arousa y en le que colaboran Fresh Rupe y Duvali han conseguido que el autor de la misma retire el vídeo de su canal de Youtube, pero no de plataformas como Spotify o Instagram. "Lo retiré yo", ha aclarado a este periódico sin querer dar mayores explicaciones.

Fue a principios de esta semana cuando estallaba la polémica en las redes sociales y el vídeo publicado en Youtube superaba las 20.000 reproducciones. Colectivos feministas como O Soño de Lilith denunciaban en su página de Facebook la canción con duros calificativos y asegurando que "no vamos a consentir ninguna agresión sin respuesta, ni ningún agresor sin castigo", explican en el texto que acompaña a la imagen de un momento del polémico videoclip. Y añaden: "Tienen frases tan vomitivas como "dice que no puede, pero quiere mucho más" o "me pide que abuse de ella, que le dé bien duro, que le dé maltrato".

Las críticas, según se desprende de una story colgada en el perfil de Instagram de Fresh Rupe, no han sentado nada bien al artistas de Vilagarcía. "Ahora mismo estoy yendo a la policía. Voy a denunciar las mentiras que estáis compartiendo, tenéis que ateneros a las consecuencias legales", y añade una segunda parte junto a una fotografía de la comisaría de la policía local con el texto: "una osa con scritiac rmi canción, que ya está borrada, pero otra y a andar a inventar mierda personal grave sobre mi".

Fresh Rupe es un trappero de Vilagarcía que goza de una legión de seguidores que se concentran, sobre todo, en su cuenta de Instagram, en el que cuenta con más de 71.000 fans. En su página web tiene colgados otros dos vídeos, también de trap en los que cumple con los cánones establecidos en un género musical acusado de machista.





La polémica de Fresh Rupe en las redes sociales es la segunda que estalla esta semana en Galicia con el machismo como protagonista. Un profesor de la Universidad de Santiago, Luciano Méndez Naya, publicaba un polémico vídeo en Facebook en el que no solo pedía la absolución de los cinco condenados de 'La Manada' sino que también aseguraba que la víctima de la agresión sexual "disfrutó" universitario dice que la victima de La Manada "disfrutó".

Este profesor, expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase, publicó un vídeo en su muro de Facebook el pasado lunes 7 de mayo en el que afirma que "una agresión sexual es algo muy grave y debe ser duramente castigado", pero sostiene que "en este caso (...) hay que cambiar las leyes para ser más duros con los falsos denunciantes".



La USC, a través de una nota de prensa, ha condenado las declaraciones de este profesor y ha explicado que "estudia las actuaciones" que pueda tomar contra él, pues "no puede tolerar actitudes o actuaciones que menoscaben la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, en concreto el de la igualdad entre hombres y mujeres".

Este profesor, docente en Económicas, ya fue sancionado por la USC en 2016 por comentarios sobre los escotes de sus alumnas "hasta el ombligo" que, según dijo, lo desconcentraban, lo que motivó la protesta de varios chicos en clase quitándose las camisetas para denunciar los comentarios machistas.

Todo coincide el día en el que los estudiantes de toda España han salido a las calles para protestar contra la polémica sentencia de la agresión sexual de los sanfermines de 2016. Centenares de estudiantes han salido a las calles de distintas ciudades gallegas para expresar su rechazo a la sentencia de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por violación.

Lo han hecho también en apoyo a la víctima en una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. Sobre el seguimiento, han calificado de "importante" el número de estudiantes que han secundado el paro pese a la convocatoria "exprés" de una huelga cuyo seguimiento han situado en los institutos en un 85 por ciento.