O Faiado da Memoria celebra su décimo aniversario con la reedición de libros

O Faiado da Memoria conmemoró ayer su décimo aniversario y lo hizo con la presentación de la reedición de dos libros del folclorista y gaiteiro vilagarciano Carlos Rey, que recogen fiestas, leyendas y tradiciones del término municipal.

La segunda parte de "Fuches e non viches nada" la reedición ampliada de "As festas dos maios no concello de Vilagarcía" fueron comentados por su autor, Carlos Rey, y por el responsable de O Faiado, Antonio Caeiro. Ambos recordaron que los ejemplares pueden leerse en la página web de la entidad o ser descargados desde el blog, facilitando así la lectura a todas las personas interesadas en conocer las tradiciones vilagarcianas. Muchas curiosidades aparecen en estos libros, entre ellas, la explicación de la frase dicha por muchas personas mayores cuando se encuentran mal: "estou para as canudas". Se trata del nombre de la finca en la que se construyó el cementerio municipal de Vilagarcía.

El blog de O Faiado da Memoria cuenta con más de 10.000 fotos y la página web con más de 6.000 recogidas en estos diez años. En esta década la asociación grabó 5 documentales y tiene otros 3 en proceso de producción, además de organizar doce jornadas de encuentros.