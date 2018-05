Nuevas jornadas de puertas abiertas en la Ruta do Viño Rías Baixas

La Ruta do Viño Rías Baixas, integrada en el Club de Producto de las Rutas del Vino de España, juega un papel determinante en las jornadas de puertas abiertas de las Rutas del Vino de Galicia. En un acto que desarrollado ayer en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago, presidido por la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, Juan Gil de Araujo, presidente de la Ruta Rías Baixas detalló las actividades a desplegar los días 26 y 27.

En ese foro destacó la oferta de hasta 200 plazas para los espectáculos de ilusionismo y percusión que se desarrollarán durante ese fin de semana, pues "se trata de unas actividades enoturísticas diferentes y aptas para toda la familia".

Una treintena de bodegas

También recordó que una treintena de bodegas ofrecerán visitas guiadas gratuitas a sus instalaciones y que una docena de asociados desarrollarán actividades especiales, tratándose por tanto de "una excelente oportunidad para descubrir el amplio potencial del enoturismo en nuestro itinerario".

A juicio de Juan Gil de Araujo "el enoturismo está de moda, y así lo demuestran las cifras de afluencia a la Ruta do Viño Rías Baixas, que el año pasado recibió más de 115.000 visitantes directos".

Pero no solo eso, sino que "el enoturismo se ha convertido en un sector clave para el desarrollo del medio rural, pues la actividad derivada de las visitas a bodegas tiene un gran impacto económico en el territorio", aseguran en la Denominación de Origen Rías Baixas.

La Ruta do Viño Rías Baixas está integrada en el Club de Producto de las Rutas del Vino de España, que a su vez desarrolla la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) desde el año 2001. Es "un club de producto de turismo enológico respaldado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional, formado actualmente por 27 destinos enoturísticos localizados por toda la geografía nacional".

Hay que tener presente que este proyecto nacional "agrupa a más de 550 municipios y 2.000 empresas (600 de las cuales son bodegas), recibiendo 2,2 millones de visitantes anuales".