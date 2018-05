La actividad judicial en Vilagarcía sigue al ralentí pese a la suspensión de la huelga

La huelga de los funcionarios de la justicia gallega se ha suspendido, pero la normalidad todavía no ha vuelto a los tribunales, al menos no a los de Vilagarcía. Sin ir más lejos, ayer en una sala en la que se celebran la vistas había colgados dos carteles que informaban del aplazamiento de los juicios.

Uno de ellos, relativo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, rezaba que "Por folga dos funcionarios, os xuízos sinalados para o día de hoxe quedan suspendidos" . El otro cartel aludía a la actividad del juzgado número 3 e informaba a los usuarios que con motivo de la huelga en el sector de la justicia "se suspenden los juicios de delitos leves señalados para el día de hoy. Se ha fijado una nueva fecha. Para nuevas citaciones cuarta planta, Sección Penal". El juzgado número 1 es el que está esta semana en funciones de guardia; de hecho fue el que ayer se encargó de los maratonianos interrogatorios de la presunta banda de butroneros albanokosovares.

El funcionamiento al ralentí de la justicia después de más de tres meses de huelga con un elevado seguimiento por parte de los funcionarios de los juzgados vilagarcianos ha causado quejas entre usuarios de los tribunales, que han visto paralizadas sus gestiones. Ayer algunos abogados no ocultaron su malestar porque la actividad todavía no ha vuelto a la normalidad.

Y es que recuerdan desde el sindicato Alternativas Xustiza-CUT que la huelga no está desconvocada, sino solamente suspendida. "El comité de huelga acordó por mayoría interrumpir la huelga y cambiar de escenario con una nueva fase de lucha. Los trabajadores vuelven a su trabajo pero seguiremos con concentraciones y asambleas hasta llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes", sostiene Fina Iglesias, quien recuerda que el paro no se desconvocará hasta que no se alcance un acuerdo, ya que el conflicto sigue existiendo.

Los tres meses de protesta se han saldado con más de 25.000 juicios aplazados en Galicia y otras 60.000 actuaciones judiciales paralizadas, con más de 4 millones de euros de descuento global en las nóminas de los huelguistas y con pérdidas de hasta 3.900 euros para los funcionarios que hayan secundado todos los días de paro desde que arrancó el 7 de febrero. El seguimiento en la comunidad gallega cayó en los últimos días al 4%.