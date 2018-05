El juez avala que la bióloga de Carril trabaje en el bajocubierta de la cofradía porque ya no está sola

El pleito entre la cofradía de Carril y la bióloga ha dado un vuelco en favor de la dirección del pósito. Aunque la primera sentencia reconoció el derecho fundamental de la demandante "a la no discriminación y al acoso laboral", obligando a la cofradía al pago de 3.000 euros por daños y perjuicios, un nuevo fallo ha echado por tierra la petición de la bióloga de que se la reponga en las anteriores condiciones de trabajo a la decisión empresarial de ubicarla en el bajocubierta del pósito.

La denunciante solicitó la ejecución provisional de la sentencia y se celebró el denominado incidente, donde la partes expusieron las alegaciones que consideraron oportunas.

El magistrado del Juzgado de lo Social Número 3 de Pontevedra, el mismo que dictó la primera resolución, expone que la nueva ubicación a la que la denunciante denomina " faiado" obedece "a una reestructuración que afecta no solo a la demandante, sino a todos los trabajadores, como el otro biólogo o el contable, manteniéndose únicamente en la planta de abajo la secretaria y la administrativa. Y lo que es más importante, esa modificación, que ni mucho menos es sustancial [...] tiene una explicación razonable como es la prestación de servicios con mayor tranquilidad y, sobre todo, cumple la finalidad de la resolución que atiende, no tanto al lugar concreto, sino a sus condiciones, de modo que ahora, según las fotografías, se trata de una verdadera oficina". El juez dictamina que "no existe discriminación de ningún tipo" y que la sentencia emitida el 8 de marzo se ha cumplido.

La bióloga recurrirá este nuevo fallo. Su defensa recuerda que la propia cofradía admitió que "en tres o cuatro meses" el otro biólogo dejará el puesto y que por tanto volverá a quedarse sola, "aislada". El abogado destaca que el auto obliga a "la reposición a la situación anterior en esa doble faceta, de volver a trabajar en la oficina y el restablecimiento pleno de sus competencias y trabajos en la forma que lo vino desarrollando anteriormente" y "eso no se cumple", dice. "Es un almacén", añade.