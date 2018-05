Antonio Castro Montenegro: "Deberían negociar la venta del local social con el Concello porque es un sitio ideal para una biblioteca"

Cuando Antonio Castro Montenegro asumió la presidencia del Liceo Casino hace cuatro años y medio aún había más de medio millar de socios en la entidad y gente que apostaba por reconvertirla en un centro social y deportivo capaz de atraer inversores y nuevos asociados. Incluso se eligió una instalación emblemática: la denominada "casa de las mil ventanas". Pero no hubo quorum suficiente para apoyar la iniciativa y continuaron produciéndose bajas hasta llegar a los actuales 175 socios que no pueden sostener los gastos del local social. Se acumulan deudas y los trabajadores de la entidad no perciben el sueldo desde enero.

- ¿La única solución es el cierre de la sociedad?

-Me decía un socio que tenía que haber cerrado el año pasado, pero yo no soy quien para cerrar. Si a nadie le interesa asumir la dirección de la sociedad, habrá que formar una junta gestora que estará autorizada para cerrar.

- Pero la última alternativa real fue la planteada por su directiva para crear un centro sociodeportivo ¿qué ha ocurrido?

-Yo creo que era una alternativa muy buena. No quise aportar en la asamblea nombres y apellidos porque di mi palabra, pero sí puedo decir que empresarios importantes de Vilagarcía estuvieron interesados en invertir en ese proyecto, y dijeron que sí. Yo hice todos los intentos para impulsar la actividad en esta sociedad.

- ¿Los socios no respondieron?

- No, y cada vez se fueron produciendo más bajas de socios. Estas bajas son continuadas desde hace diez años. En este período no hubo ningún crecimiento.

- ¿Cree que aún podría tener arreglo?

-Es difícil que pueda tener arreglo. Aunque el problema no es la deuda de la sociedad. El problema es que hay muy pocos socios. Por ejemplo, Telefónica debe mucho, pero no tiene problema porque gana mucho. La entidad está formada por socios, que son pocos y la mayoría personas mayores. No hay renovación generacional. Intentamos hacer actividades para atraer a los jóvenes, pero no resultó. A lo mejor hay alguien que tiene un concepto de sociedad diferente, mejor, más llevadero. Ahora tiene la oportunidad de ponerlo a prueba presentándose para dirigir el Liceo Casino. Por la marcha de este presidente, la sociedad no se acaba. Se va un presidente más de los muchos que ha tenido. Ahora, si no hay ninguna directiva nueva, habrá que nombrar una gestora.

- ¿Sigue apostando por la reforma del modelo social?

- Habría que evolucionar hacia entidades socio-deportivas. El modelo de la sede social con partidas y poco más, está muerto. El problema es que seguimos anclados en este modelo.

- Lo que ha llamado la atención es que la sede del Casino no figura a nombre de la actual sociedad.

-De eso me enteré hace poco más de un año. No me lo podía imaginar que cuando se hizo la fusión de las entidades hubiesen dejado al margen las escrituras del edificio del Casino. Por eso está sin embargar. Es una baza importante, que queda ahí y que la tendrán que jugar los que vengan ahora.

- ¿Qué destino cree que tendría este local?

-Yo sigo pensando que ese sitio es ideal para negociar con el Concello de Vilagarcía, porque es perfecto para una biblioteca municipal y cualquier actividad cultural. Seria perfecto: es muy céntrico tiene mucho espacio y da para muchas actividades. El que venga a continuación tendrá que pensar qué se va a hacer; yo ya cumplí mi etapa.

- ¿Ya se abrió el período electoral?

-Tras la dimisión de la directiva se abre un plazo de 25 días para que las personas interesadas puedan presentar candidatura. Aquí tienen todas las cuentas y la información que necesiten.

- ¿Faltan algunas actas como se dijo en la asamblea?

- Las actas de mi período de gobierno de cuatro años y medio están todas en la sociedad a disposición de los socios. Las mías y las del anterior presidente, Saavedra. Ahora, sí es verdad que faltan algunas de anteriores mandatos. Algo de lo que no es responsable esta junta directiva.