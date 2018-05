"Este no es un tema partidista; es un problema de todos, no solo de los marineros"

"Este no es un tema partidista, sino un tema social que traspasa la ideología política. Es un problema de todos, no solo de los marineros. La hostelería debería darse cuenta de que si la mina va arriba y la contaminación llega a la ría, nuestro sistema económico, el de la ría, quedaría tocadísimo. Estamos defendiendo nuestro pan y el de nuestros hijos". Son palabras de Alfredo Otero, de Mexillón de Galicia, quien quiso dejar claro que "toda la ría está en contra de la mina". "No estamos en contra porque sí, sino porque nuestro futuro está en juego y por eso pedimos explicaciones".