La directiva del Liceo Casino renuncia, y la entidad se ve abocada a un proceso concursal

El Liceo Casino de Vilagarcía celebró anoche una asamblea en la que se dio la puntilla para su cierre definitivo. La directiva presidida por Antonio Castro, desde hace cuatro años y medio, presentó la dimisión ante los escasos catorce socios que acudieron a la reunión. La situación de la entidad es crítica y adeuda los salarios a sus trabajadores desde el mes de enero. La única alternativa que se planteó anoche fue la formación de una gestora y la convocatoria de un proceso concursal para liquidar las deudas pendientes.

El objetivo de la asamblea anual era la aprobación del acta del año anterior, la presentación de las cuentas del ejercicio económico 2017 y la presentación de la dimisión de la junta directiva. Por este motivo, el presidente anunció que no incluía en la agenda de la sesión ningún tipo de programa de actividades para este año.

Si la lectura del acta del año anterior, en la que se hacía balance de los resultados del ejercicio 2016 era negativa porque se reflejaba una deuda de 500.000 euros además de unas pérdidas del año de 59.314 euros, aún con varios centenares de socios, cuando se presentaron las cuentas del ejercicio 2017 el panorama fue aún más desolador. El año pasado acabó con algo más de 200 socios y una pérdida de 98.937 euros en la que se incluye la amortización del inmovilizado, por lo que en realidad la pérdida real fue un poco menor. Este detalle resulta insignificante ante los problemas graves de la sociedad.

El Liceo Casino ha sido condenado a pagar unas deudas reclamadas judicialmente y, como no pudo hacerlo, el demandante solicitó la presencia de un administrador judicial que se hace con el dinero de las cuentas, por lo que desde enero la sociedad no puede pagar los salarios a sus trabajadores. Pero tampoco los puede despedir porque no puede hacer frente al pago de las indemnizaciones. En consecuencia, acumula deuda hasta con su personal.

Lo único que no se ha podido embargar fue la sede de la rúa Castelao porque aún sigue a nombre del Casino de Vilagarcía. En este momento (cuando ya hay 175 socios) lo que se plantea es que una gestora solicite un proceso concursal y que se proceda a la venta de la sede del Casino (valorada en unos 700.000 euros) con el fin de liquidar las deudas, primero con los trabajadores, y después con el resto de los acreedores. Este proceso tendría una duración de 2 años.