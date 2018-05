Arousa llevará a la Xunta al juzgado si le oculta el expediente de la mina de Touro

Cuarenta organizaciones sociales enviaron en enero un escrito a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta para solicitar acceso al expediente completo de la antigua mina de cobre de Touro: analíticas, inspecciones, multas, subvenciones, trámites ambientales encaminados a la restauración de los supuestos daños ambientales causados, etc. Pasados tres meses, los colectivos integrados en la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y en la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non no han obtenido respuesta alguna, por lo que han recurrido a la Valedora do Pobo para que medie y la Xunta entregue la documentación solicitada. Para ello, la administración dispone de un plazo de quince días. En el caso de que esto no ocurra, este movimiento social en el que está representado todo el sector marítimo arousano presentará un recurso contencioso-administrativo "por vulneración de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos".

Así lo anunciaron ayer los miembros de la PDRA en una rueda de prensa en la sede del Gato Negro de Carril, ubicada a los pies de la desembocadura del río Ulla. En la comparecencia había representación de las cofradías de pescadores de Vilanova, Cambados, A Illa, Cabo de Cruz, Consello Regulador do Mexillón, Asociación de Productores de Mejillón de A Pobra, Amegrove, Asociación de Productores Mejilloneros de Cabo de Cruz, CIG, o la plataforma vecinal contra la mina de Touro, entre otros. "Somos cuarenta colectivos que representamos a miles de familias del rural y de la ría", recalcó el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, quien calificó de "muy grave" que la Dirección Xeral de Enerxía e Minas no haya "ni siquiera contestado a nuestra petición".

El patrón cambadés, Ruperto Costa, señaló que el sector quiere conocer la totalidad del expediente, no solo una parte, puesto que el acceso a esta información está amparado tanto por la Lei do Valedor do Pobo como por la Lei de Transparencia. En la reunión de hace unos días con la Valedora, Milagros Otero "nos dijo que estamos en nuestro derecho a que se nos dé la información requerida en forma y plazo y se nos permita el acceso a los expedientes", insisten los colectivos contrarios a la reapertura de la mina de Touro.

Costa añadió que "estamos en una situación de indefensión y de alarma social por las consecuencias medioambientales". El patrón de Cambados aludió a las palabras del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que se comprometía a cumplir la Lei de Transparencia. "Si no nos dan toda la información, ¿va a tomar alguna medida el señor Rueda o va a mirar para otro lado?", se pregunta.

Por su parte, Julia Barbosa, de la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non, aseguró que "no vamos a parar, vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance y seguir presionando" para intentar frenar el nuevo proyecto a orillas del Ulla.

Otro integrante de los colectivos denunció el "ocultismo" del Gobierno gallego en relación a este asunto. "Lo lógico es que si hay transparencia y gobiernan para el pueblo, dejen ver la información", dijo.

Las asociaciones esperan que la mediación de la Valedora dé resultado, aunque son conscientes de que ella "no puede garantizarnos que nos den la información". En caso de no poder acceder al expediente, llevarán a la Xunta al juzgado.