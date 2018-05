Ariadna Cordal ve reconocido su talento audiovisual en Estados Unidos

Ariadna Cordal García resultó premiada por su talento audiovisual en el festival de cine organizado por el Eckerd College de la localidad de San Petersburgo en el Estado norteameriano de Florida.

La incipiente directora de cine cambadesa cosechó éxitos en tres de las cuatro categorías de un certamen dirigido a premiar los mejores trabajos entre el alumnado del Eckerd College Film & Video Festival. "Es muy gratificante, cierto reconocimiento, por muy pequeño que sea, anima a tratar de encontrar nuevos proyectos y a seguir trabajando", señaló Cordal tras uno de sus premios.

En dos de las categorías obtuvo el primer premio y un segundo puesto en la de Lengua y Cultura, en todos los casos, por proyectos desarrollados en los últimos meses coincidiendo con su estancia becada en los Estados Unidos. Ariadna Cordal logró el triunfo en la categoría creativa por "They ponder", un documental experimental "en el que yuxtapongo los primeros planos de dos actores con planos de objetos, con la intención de apelar a la ambigüedad de la gente y de las emociones". Este trabajo también le valió un premio en el festival que promueve el museo dedicado a Salvador Dalí en San Petersburgo.

El jurado también eligió como el mejor trabajo el suyo en la categoría de Video Essay. Su proyecto "Confessions: Teaching Redemption", es según la joven cambadesa, "un análisis de una secuencia de la película Confessions". A todo ello sumó el segundo premio conseguido por "The girl and the city", "un documental observacional de una de mis compañeras en el que relata su experiencia como estudiante de intercambio en Estados Unidos".

A estos galardones se suma la selección en el Moondance Film Festival, que promueve la Universidad de Tampa, de "Estela" un cortometraje del que señala "hice con mis compañeros de universidad el año pasado", trabajo que ya fuera reconocido previamente en un concurso de creación audiovisual de la Universidad de Vigo.

Cordal, que lleva en Estados Unidos desde el pasado septiembre gracias a un proyecto que reúne a más de 200 universidades de todo el mundo, apunta que "estoy aprendiendo mucho no solo a nivel académico, sino también a nivel cultural. Pienso que estas experiencias para estudiar en otro país deben aprovecharse".

La estudiante cambadesa se decantó por la rama de Film Studies/Film Production, "ya que estoy intentando centrarme en el cine, hecho que la llevó al Eckerd College que acaba de premiar su talento audiovisual.