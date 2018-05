El albariño y Mallorca

El Real Club Náutico de Palma acogió la XXII Fiesta del Albariño de Mallorca, una fiesta sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de connotación política, que está absolutamente consolidada en la sociedad mallorquina (como refleja su numero de visitantes y el tremendo eco que tiene en la prensa balear), y que tiene por único objeto dar a conocer y promocionar los vinos de Rías Baixas y, de paso, otros productos gallegos.Desde su primera edición, el Concello de Cambados ha colaborado con la fiesta informando a las bodegas, solicitándoles su participación y asumiendo el coste del envío de los vinos a Mallorca. Este año han participado 34 bodegas, la cifra más baja de los últimos 10 años. Y eso me preocupa, porque me consta que ha habido bodegas que no han recibido la información para participar.

Llevo organizando esta fiesta 23 años. Insisto en que no se trata de una celebración política. El vino no entiende de política. Los únicos protagonistas de esta celebración son los albariños y los espumosos y tintos D.O. Rías Baixas.

Agradezco enormemente la presencia en esta última edición de la fiesta de la alcaldesa de Cambados y del concejal de Enoturismo. Espero y confío que en la próxima fiesta haya una mayor participación, como fruto de la implicación y el compromiso de todos. Porque ésta es la mejor Fiesta del Albariño de cuantas se realizan fuera de Galicia. Tan solo pido colaboración y respeto para mi trabajo como organizador de la fiesta y un poco de apoyo por parte de aquellos que de alguna manera están involucrados en el sector.

No es fácil reunir para esta cata-concurso a diez sumilleres de enorme prestigio de hoteles de cinco estrellas y en los más renombrados restaurantes. Como no es sencillo involucrar a asociaciones y entidades como la Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma, la Federación Hotelera de Baleares, la Asociación de Restauración, la Escola d'Hotelería de la Universidad Illes Balears, Asociación de Sumilleres, el Centro Gallego o la Asociación de Empresarios Gallegos, así como a la prensa.

Hoy en Baleares más del 70% de los hoteles y restaurantes y bares tienen algún albariño en sus cartas. Y en buena medida se debe a la promoción que desde hace 22 años se viene realizando mediante esta fiesta que espero tenga mayor colaboración en 2019.