Último día para anotarse en el registro agrícola europeo

Mañana lunes termina en Galicia el plazo para solicitar la inscripción en el registro agrícola por el que se regirá la PAC (Política Agraria Común). La convocatoria no ha tenido excesiva respuesta en O Salnés, donde uno de los agentes colaboradores con la Xunta de Galicia, como es la sede comarcal de Unións Agrarias, ha tramitado un centenar de expedientes.

El responsable comarcal de Unións Agrarias, Manuel Ángel Dopazo, explica que la PAC apenas afecta a los productores de O Salnés, "porque el viñedo ha quedado fuera de las ayudas, y ahora solo los que tenían derecho a cobrar más de 300 euros por las plantaciones de maíz mantienen ese derecho".

Los que antes percibían menos de esa cantidad, que son mayoría en O Salnés, se ha quedado sin ayuda alguna.

Otro factor que propicia que en la comarca arousana las siglas PAC_sean bastante desconocidas -al contrario de lo que sucede, por citar un ejemplo, en el Deza, donde están presentes en las cristaleras de todos los bancos-, es que apenas hay ganadería.

Para Dopazo, las actuales leyes agrícolas europeas castigan el minifundismo. "Cada vez que se negocia una nueva PAC en Europa nos lo ponen más difícil. La PAC ahora prima al gran inversor, a alguien con dinero que llegue a un lugar y monte una gran explotación, en vez de al pequeño agricultor que pretenda asentar un negocio familiar". "Entiendo que los jóvenes huyan del campo -prosigue-. El relevo generacional ya no existe. En el campo ya no veo jóvenes".

Venta en las plazas

La obligatoriedad de presentar la solicitud de ingreso en el registro no afecta a quienes planten para autoconsumo, según el responsable comarcal de Unións agrarias, pero sí a quienes venden en las plazas de abastos.

Estos deben especificar en sus comunicaciones los productos que cosechan en cada tierra, y según Dopazo han de ceñirse después a los mismos, pues de lo contrario si les hacen una inspección y les encuentran otros, les obligan a redactar una solicitud complementaria.