Los vientos del sur acentúan la "marea roja" y confirman el fuerte episodio tóxico primaveral

La extracción de mejillón va a quedar totalmente prohibida en la ría de Pontevedra a partir del lunes, al tiempo que se limitará en la de Vigo, Arousa y Muros-Noia.

Tras los últimos cierres decretados en bateas de Cangas y Bueu ahora puede anunciarse que el lunes también se procederá a prohibir la extracción de mejillón en los viveros de los polígonos Muros B, Muros C, Grove C1, Grove C2, GroveC3, Grove C4, Portonovo A, Portonovo B, Portonovo C, Cangas F, Cangas G, Cangas H, Cangas C, Cangas D, VigoA y Baiona A.

De este modo se confirma lo avanzado por FARO DE VIGO hace unos días en relación con el aumento de las biotoxinas marinas en las Rías gallegas.

Se trata, hay que insistir, de un episodio tóxico que suele producirse cada primavera con la llegada de los afloramientos. Es decir, con la entrada de nutrientes en las Rías arrastrados por las corrientes continentales, e inevitablemente compuestos también por fitoplancton portador de biotoxinas.

Ni que decir tiene que los niveles de toxinas lipofílicas siguen en aumento, como demuestran estos cierres y confirmaba a FARO Covadonga Salgado, directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar).

Este despegue de células tóxicas tiene una consecuencia inmediata y propicia que los cierres de bateas puedan continuar durante la próxima semana.

Tanto es así que no es descabellado pronosticar un cierre absoluto de parques de cultivo flotantes.

Puede reiterarse que la popularmente conocida como "marea roja" no es más que un episodio natural que no entraña riesgo para la salud pública si se evita el consumo de molusco procedente de las zonas temporalmente clausuradas.

Tampoco se aprecia a estas alturas riesgo alguno desde un punto de vista económico, teniendo en cuenta que en está época del año las ventas de "oro negro" de batea no son excesivas.