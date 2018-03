Valga fomenta la igualdad mediante un campeonato de soldadura para alumnas

El Instituto de Valga albergó ayer el "I Campeonato de Soldadura para Mujeres", con participación de quince alumnas de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

De este modo se abogaba por la igualdad y se promocionaba el Ciclo de Soldadura entre las mujeres, denunciando al mismo tiempo que "la excesiva masculinización de esta profesión no es cuestión de capacidades, sino que se debe a inercias culturales y de tradición".

Lo cierto es que Sara Iglesias, de 19 años y vecina de Rois, es la única alumna del ciclo de Soldadura y Calderería.

Ayer animaba a probar este tipo de experiencias y les recomendaba "que sean ellas mismas las que elijan su futuro, dejando a un lado las tradiciones o estereotipos".

Recuerda que "cuando estaba en 1º o 2º de ESO no tenía en la cabeza ninguna profesión que me interesara especialmente, pero un día vi que un amigo tenía un folleto de orientación en el que aparecía este ciclo mientras que yo no lo tenía porque a mi me dieron los de peluquería y química". Pero la soldadura le llamó la atención y "poco a poco me fui interesando por esto, y aunque al principio no estaba segura de que la elección fuera la correcta, ahora me gusta más de lo que pensaba".

También destaca que sus compañeros la tratan "como una más, y aunque al principio tenía algo de temor a sentirme excluida del grupo, lo cierto es que entre todos hicieron que mi adaptación fuera fácil".

Al margen del importante mensaje de fondo que encierra este concurso de carácter formativo y tintes reivindicativos, hay que decir que Ainoa Castro se proclamó campeona de mismo, mientras que Alba Fernández se clasificó en segundo lugar.

Como se explicaba ayer en la edición digital de FARO, la ganadora confesó que era "la primera vez que soldaba", pero tras la experiencia ahora incluso se plantea "estudiar este ciclo", convencida de que "debería haber más mujeres en esta profesión".

El campeonato se desarrolló con la supervisión de Jesús López, profesor del Ciclo Medio de Soldadura y Calderería y del Ciclo Superior de Construcciones Metálicas.