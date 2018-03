La Guardia Civil admite que "si llegamos 5 o 10 minutos más tarde no habría nada que hacer"

Muy cerca del edificio donde se produjo el incendio hay un bar en el que a menudo coinciden Miguel Maneiro (padre) y uno de los guardias civiles que ayer se metió en el inmueble para salvarle. Un aspecto que añadió mayor carga emotiva a un operativo que terminó con final feliz, pero que pudo haber acabado en tragedia. La diferencia, según la propia Guardia Civil, fue de unos pocos minutos.

El portavoz del cuartel de Cambados, el sargento Óscar Manuel Rodríguez, explica que "tardaron 15 minutos en echar la puerta abajo porque era una puerta de seguridad, muy pesada", y que hubo un momento en el que el equipo de rescate se temió lo peor, "porque dejaron de escuchar gritos desde dentro de la casa". "Si llegan a entrar cinco o diez minutos más tarde a lo peor ya no habría nada que hacer", sentencia el oficial.

Una impresión que comparte con ellos Iván Marín, de Protección Civil de Cambados. "Fue cuestión de minutos". El voluntario de la agrupación explica que "la primera llamada que recibimos del 112 indicaba que estaba ardiendo un sofá en un piso. Pero en la siguiente llamada nos dijeron que había atrapados, y ahí la cosa cambia".

Añade que al llegar al punto entró en el edificio con el traje ignífugo, con el hacha y con el martillón, pero no con la máscara.

"Lo primero era subir para sacar a la gente", aduce. En peor situación se encontraban incluso los guardias civiles, que estaban expuestos al humo y al fuerte calor sin ninguna prenda específica para ese tipo de acciones.

Iván Marín reconoce que el tiempo que estuvieron golpeando la puerta "fue de mucha tensión, porque ellos gritaban desde dentro que se estaban ahogando".

Pasadas las horas, ese equipo que acometió el rescate muestra su satisfacción por el desenlace. "A mí me encanta mi trabajo, y me siento muy feliz de haber ayudado a esa gente", apostilla Marín. Óscar Rodríguez, por su parte, explica que "la Guardia Civil realiza muchas intervenciones a lo largo del año. Y aunque hacerse con un alijo de una tonelada de cocaína, por ejemplo, es muy importante, esto, haberle salvado la vida a tres personas, son las que de verdad te reconfortan".

Miguel Maneiro (hijo) quiso a media tarde de ayer mostrar su agradecimiento a todos los equipos que participaron en la intervención. Así, también estuvieron en el punto los Bombeiros do Salnés, tanto del parque de Ribadumia como del de Vilagarcía, que desalojaron a varias personas con los equipos de respiración especiales, y que se encargaron de extinguir el fuego y proceder a la ventilación del inmueble completo.

La Policía Local, por su parte, se ocupó de cortar el tráfico en las calles colindantes para que pudiesen trabajar los demás vehículos de emergencias. Y el 061 desplazó al punto varias ambulancias con médicos, para prestar una primera atención a los desalojados.

También acudieron tanto al lugar del incendio como al Hospital do Salnés la alcaldesa, Fátima Abal, y varios concejales del gobierno y de la oposición para interesarse por el estado de los intoxicados y el estado de sus viviendas. A este respecto, el edil Xurxo Charlín explica que "hemos hablado con los afectados y con la comunidad de vecinos para ponernos a su disposición, ya sea ofreciéndoles manutención durante estos días como alojamiento en un hotel". Sin embargo, nadie hará uso de esa ayuda, al menos en un principio, pues han decidido realojarse con otros parientes o volver a casa.

Relato de un vecino

Alejandro Laje vive con su mujer y un niño menor de edad en el piso pegado al de la familia Maneiro, el tercero D. Hacia las 13.00 horas, tras una breve visita a su piso, explicó que "yo me di cuenta del incendio a las siete menos diez, y ya estaba subiendo la Guardia Civil". "Me levanté porque escuchaba mucho ruido, pero no vi nada, así que volví para cama. Pero a los pocos minutos ya nos estaba llamando al timbre para salir".

La mujer y el niño bajaron en pijama a la calle, mientras que Laje decidió quedarse en el edificio. "Eché media hora más para asegurarme de que no me entraba el fuego en casa". Durante ese tiempo, cerró las puertas e intentó taparlas con toallas para que no pasase el humo, pero sin demasiado éxito, "porque entraba por los enchufes de la electricidad".

Fuera, el panorama era dantesco, con enormes llamaradas de fuego saliendo por la ventana del piso de los Maneiro. La gente contemplaba el suceso en la calle, hasta que un bar situado en la esquina de Clemencio Pulido con Valle Inclán abrió sus puertas, para que los vecinos pudiesen cobijarse de la lluvia y tomar algo caliente. "Algunos estaban muy nerviosos. Una mujer tenía que coger el coche para irse a trabajar y decía que no era capaz, que no paraba de temblar", cuenta el camarero del Reymar.

Ahora, las familias afectadas tendrán que armarse de paciencia. El perito de la compañía aseguradora estuvo en el edificio, y dictaminó que la limpieza de las zonas colectivas aún llevará entre dos y tres días. Transcurrido ese tiempo, se procederá a la limpieza de los pisos, que han quedado muy afectados por el humo.

Y aún después habrá que dictaminar si el piso de los Maneiro es de nuevo habitable. Ayer, de hecho, se veían al descubierto las vigas en el techo de una de sus estancias. "El suelo crujía como si fuese a ceder en cualquier momento", explica otro testigo. "Yo creo que un mes fuera no nos lo va a quitar nadie", remacha Alejandro Laje.