Doce intoxicados en un voraz incendio que se declaró de madrugada en un piso de Cambados

Doce personas resultaron intoxicadas por humo en un incendio que se produjo a última hora de la madrugada de ayer en un piso de Cambados. Todos fueron dados de alta tras pasar por el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, y muchos de ellos ya han podido regresar a sus viviendas, una vez los análisis de gases dieron negativo. No es el caso del matrimonio y su hijo que residían en el piso donde empezó el fuego, que se han trasladado a casa de unos parientes.

A consecuencia del siniestro se procedió al desalojo de la totalidad del inmueble, en el que estaban pasando la noche unas 20 personas. A falta de confirmación oficial, los primeros indicios apuntan a que el incendio se originó en un acumulador eléctrico, y que las llamas prendieron en el brazo de un sofá- cama pegado a él.

El suceso se saldó finalmente sin daños personales graves, pero a punto estuvo de terminar en tragedia, porque los tres miembros de la familia en cuyo piso empezó el fuego se quedaron atrapados dentro de la vivienda. De no ser porque un miembro de Protección Civil de Cambados y cuatro agentes de la Guardia Civil de la misma localidad tiraron la puerta abajo, el desenlace habría sido muy diferente.

De hecho, el portavoz del cuartel, el sargento Óscar Manuel Rodríguez, aseguró que en cuanto echaron la puerta abajo, los ocupantes de la vivienda "ya mostraban signos de desorientación". Incluso hacía un par de minutos que el equipo que iba a rescatarles había dejado de escuchar sus gritos.

La pesadilla de esta familia cambadesa empezó a las 6.30 horas. Esa noche, el padre, Miguel Maneiro, de 79 años, se había quedado dormido en el salón, mientras veía la televisión. Hacia las 6.30 horas se despertó y se encaminó hacia su habitación, para acostarse. Fue entonces cuando descubrió el fuego, que se había declarado en una pequeña salita.

Miguel Maneiro llamó inmediatamente a su hijo -también llamado Miguel Maneiro, de 46 años- y este último intentó sofocar las llamas tapándolas con una manta. Pero ya era imposible controlar la situación, y el hijo llamó a la central de emergencias del 112 Galicia.

Los dos hombres levantaron de cama a la mujer, Manuela F.P., de 77 años, e intentaron salir de la vivienda. Pero se vieron atrapados. "Habíamos cerrado la puerta con llave, pero la llave no estaba en la puerta, sino en otra habitación, y no podíamos llegar a ella porque para eso había que pasar por donde estaba el fuego", relata el más joven de los Maneiro. "Así que lo que hicimos fue meternos todos en la cocina, y poner una toalla por debajo de la puerta para que no pasase el humo". Él, entre tanto, se asomó a la ventana para pedir ayuda.

Los primeros servicios de emergencias tardaron apenas cinco minutos en llegar al edificio. El inmueble se encuentra en la plaza Clemencio Fernández Pulido, a apenas un centenar de metros de distancia del cuartel de la Guardia Civil. Y a esa hora, las siete de la mañana, entraban a trabajar varios agentes. En cuanto recibieron la llamada del 112, dos de ellos salieron corriendo hacia el inmueble, vestidos de paisano.

El sargento de la Guardia Civil, Óscar Manuel Rodríguez, explica que "cuando llegaron el telefonillo no funcionaba, por lo que rompieron un cristal de la puerta para abrir y entrar en el edificio". Una vez dentro, se encontraron con que había muchísimo humo en las escaleras, "y fueron desalojando a los vecinos del primero y del segundo piso".

Poco después, se les unieron dos agentes uniformados, de una patrulla que estaba en la calle. Los cuatro llegaron a la puerta del tercero E, que es donde estaba ardiendo. Pero entonces se encontraron con el problema de que la familia estaba atrapada y que ellos carecían de las herramientas adecuadas para echar abajo la pesada puerta de seguridad que tenía el piso.

Lo intentaron primero usando de ariete un extintor, pero éste explotó sin conseguir el objetivo de abrirse paso hacia la familia. Entonces, unos agentes salieron corriendo hacia el cuartel, para coger allí algún instrumento para forzar la entrada, como una pata de cabra. Fue entonces cuando llegó un miembro de Protección Civil de Cambados, que portaba un martillón y un hacha. Todos ellos empezaron entonces a golpear la puerta, tanto en la cerradura como en las bisagras, turnándose para tirar la puerta lo antes posible.

Un cuarto de hora después, finalmente, la puerta cedió y llegaron a la familia. "Cuando el hombre vio llegar a los guardias y al miembro de Protección Civil se le iluminó la cara", explica el sargento de la Guardia Civil.

Los cuatro guardias, los tres ocupantes de la vivienda que ardió, y otras cinco personas que residían en el edificio fueron evacuadas después al Hospital do Salnés, todas ellas por intoxicación. Hacia las 13.00 horas, todos habían recibido el alta médica.