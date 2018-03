Cambados busca aliados para atraer la sede de Rías Baixas

El Ayuntamiento de Cambados da un paso más en sus gestiones en busca de apoyos a la reivindicación de que la sede del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas abandone Pontevedra y se sitúe en la localidad arousana. En este sentido, el concejal de Somos Cambados, y miembro del pleno de la Mancomunidade do Salnés, Constantino Cordal ha presentado por registro una moción instando al organismo comarcal a respaldar la petición de Cambados.

Cuando el gobierno municipal de esta localidad cambió de manos en 2015, una de las gestiones que asumió Constantino Cordal fue la de intentar el traslado de la sede de Rías Baixas a Cambados. Y el primer paso fue recabar el apoyo de los demás municipios. Para ello, redactó una moción, que fue pasando uno a uno por los plenos de los ocho ayuntamientos de O Salnés. En todos ellos, la propuesta de Cambados salió aprobada por unanimidad de todas las fuerzas.

El paso que quedaba por dar era, por lo tanto, el de acudir a la organización que aglutina a todos los concellos de O Salnés, que no es otro que la Mancomunidade do Salnés. Con este paso, el Ayuntamiento de Cambados quiere sumar un nuevo aliado en su batalla por despojar a Pontevedra de la sede de Rías Baixas para que se ésta se instale en Cambados. Presumiblemente, la Mancomunidade dará el visto bueno a la moción.

Cordal sostiene en un comunicado de prensa remitido ayer que también se van a mandar cartas a los demás municipios de la denominación de origen, "para darles a conocer la demanda de Cambados y pedirles su apoyo a la misma".

Debate en el Parlamento

Uno de los argumentos del Ayuntamiento de Cambados es que carece de sentido que la sede de Rías Baixas esté en Pontevedra -concretamente en el pazo de Mugartegui- habida cuenta de que la capital del Lérez ni siquiera forma parte de la denominación de origen. Además, apelan a la "capitalidad" histórica y cultural de Cambados dentro del sector del albariño, y al hecho de que O Salnés es con mucha diferencia la comarca con más bodegas y viticultores.

Así las cosas, la intención del cuatripartito es llevar su demanda más allá de las fronteras de la comarca. Para ello, el grupo autonómico de En Marea -al que pertenece Somos Cambados- llevará la reivindicación del municipio arousano al Parlamento, "pues se pretende alcanzar un compromiso con la Xunta de Galicia y con el propio Consello Regulador para establecer una fecha concreta" para el traslado de la sede, añade en su escrito Constantino Cordal.

Cartas al sector

Para eso, Cambados también quiere contar con el visto bueno del sector, de ahí que otro paso de las gestiones que se están haciendo desde la casa consistorial pase por enviar una carta a las bodegas y a los viticultores, explicándoles el motivo de la demanda y solicitando su apoyo. Un apoyo que, por otra parte, se antoja imprescindible si el cambio de sede tiene que ser aprobado en el pleno del consejo regulador.

Así las cosas, la recta final de estas gestiones de Cambados llegará en los meses correspondientes a la parte final del mandato y al periodo preelectoral, habida cuenta de que el proceso de presentación de las mociones y debate y votación de las mismas en los nueve concellos de la comarca se ha demorado casi dos años y medio.