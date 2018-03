La obra de la plaza de Cambados depende aún del visto bueno de cuatro organismos

Portos de Galicia remitió hace apenas dos semanas al Concello de Cambados las fichas arqueológicas del Plan Especial para la obra de la plaza de abastos, pero esto no significa que las palas vayan a empezar a trabajar ya. En realidad, aún quedan bastantes meses para que los cambadeses puedan ver como empiezan las obras de una infraestructura de la que se habla desde al menos 2014. Y es que el proyecto aún depende del visto bueno de cuatro organismos diferentes, que dependen a su vez de dos administraciones, controladas ambas por el Partido Popular.

El primer teniente de alcalde de Cambados, Víctor Caamaño, no se atreve a dar un plazo aproximado de cuánto falta para que el Ayuntamiento esté en disposición de comenzar las obras. Y es que todo depende de lo que tarden ahora en aprobar el Plan Especial -y después el proyecto- los departamentos de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio de la Xunta de Galicia, y de Costas del Estado.

En cualquier caso, Cambados va a confiar en que los trámites marchan a velocidad de crucero y en que podrán empezar con los trabajos a finales de este año. Si no fuese así, el Ayuntamiento tendría que negociar de nuevo con el Ministerio de Fomento una prórroga del convenio -la nueva plaza la financiará en su práctica totalidad el Ministerio-, pero el Concello no llamará a Madrid hasta después del verano. Lo hará si el análisis de los plazos no deja lugar a dudas de que empezar en este 2018 ya es inviable.

"Nos quedan unos procesos administrativos que en algunos casos no son rápidos", admite Víctor Caamaño. "Lógicamente, no estamos hablando de uno o dos meses, sino de un proceso que será más largo". No obstante, el edil insiste en no tirar la toalla, y afirma que "en el mejor de los casos sí que podríamos empezar la obra hacia finales de este año". La semana pasada se aprobó en pleno la anulación del anterior Plan Especial de Portos de Galicia, que fue recusado por la Dirección Xeral de Patrimonio porque le faltaban las fichas arqueológicas.

Cuatro informes

Portos de Galicia tuvo que ponerse a trabajar de nuevo para confeccionar esas fichas que había echado de menos Patrimonio, y que incluían una cata subacuática en la fachada costera cambadesa. Una vez incorporada esa documentación, el nuevo Plan Especial será aprobado inicialmente por la junta local de gobierno de Cambados.

Para ello, el arquitecto y el secretario tienen que hacer sendos informes, y dependiendo de cuando estén terminados estos, el Plan Especial se aprobaría en la reunión de gobierno de esta semana o de la siguiente.

El nuevo paso ya se antoja más largo, pues el Ayuntamiento debería solicitar cuatro informes sectoriales al Plan Especial: a Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio y Costas. Estas entidades pueden limitarse a darle el visto bueno al documento, con lo cual la tramitación no tendría que demorarse demasiado; o presentar alegaciones, en cuyo caso el trámite correría el riesgo de enfangarse.

Cuando, transcurrido el tiempo, el Plan Especial obtenga la aprobación de los citados organismos, el Ayuntamiento deberá aprobarlo de forma definitiva en pleno. Un trámite que no debería dilatarse mucho, pues en Cambados celebran una sesión al mes.

Pero ni siquiera entonces se habrá llegado al final del camino, puesto que después será necesario adaptar el proyecto de obra de la nueva plaza al Plan Especial -no se puede hacer antes porque no se conoce lo que dirán la Xunta y Costas del mismo-, y, de nuevo, el Concello tendrá que solicitar la aprobación del proyecto por parte de Portos, Urbanismo y Patrimonio.