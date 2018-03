El cambadés Juan Galiñanes se hace con otros dos Mestre Mateo, incluido el del montaje de "Dhogs"

La gala de entrega de premios de los Mestre Mateo, celebrada anoche en A Coruña, tuvo un ganador claro, la película de suspense "Dhogs". Y entre su equipo técnico se encuentra el realizador cambadés Juan Galiñanes, que firma el montaje en compañía del director de la cinta, Andrés Goteira. Un montaje que le ha valido al arousano un nuevo Mestre Mateo.

Juan Galiñanes fue el sábado por la noche otro de los protagonistas de la gala en la que la Academia Galega do Audiovisual premia los mejores trabajos del año anterior. Porque no solo se llevó la estatuilla por el montaje -junto a Goteira-, sino que también se hizo con el Mestre Mateo al mejor anuncio, "Conserveiras do noso", que le encargó la Xunta de Galicia. Con estos dos premios, Galiñanes ya suma siete Mestres Mateo, que son la máxima distinción en el audiovisual gallego.

El secreto de "Dhogs"

Juan Galiñanes afirma de "Dhogs" que "es una película que se levantó con mucha pasión", y que ese ha podido ser uno de los secretos de su éxito. De hecho, se llevó 13 estatuillas, el récord de todas las ediciones del Mestre Mateo.

Sobre el montaje, el cambadés aduce que "era una película muy rica desde el punto de vista del montaje, ya que tenía muchas posibilidades distintas".

También llamó la atención sobre el hecho de que la productora que la productora que hizo "Dhogs", Pixel Films, ya haya cerrado. Un ejemplo de en qué medida el sector audiovisual gallego transita a menudo sobre arenas movedizas.

El presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Carlos Ares, llamó la atención en su discurso sobre la precariedad laboral existente en el sector. A este respecto, Juan Galiñanes apunta que "el sector audiovisual no es ajeno a la crisis bestial que estamos viviendo todos".

Manifiesta que "estamos en un momento muy malo a todos los niveles, político, social y económico", y que al no entenderse la cultura un bien de primera necesidad, como el alimento, las empresas y creadores están inmersos en una constante inestabilidad laboral. "De repente te vienen un par de trabajos y estás ocupado tres meses. Pero después te echas otros tres sin hacer nada. Eso dificulta mucho la supervivencia del sector".

Homenaje a las mujeres

Galiñanes también se hizo con el Mestre Mateo al mejor anuncio del año pasado con "Conserveiras do noso". Era la quinta vez que el cambadés era nominado en esta categoría, pero nunca se había llevado el premio hasta anteayer. Según él, el trabajo "es un homenaje a todas las mujeres" que trabajan en "un sector económico estratégico en Galicia como es el de la conserva", desde las operarias hasta las administrativas o gerentes, pasando por las compradoras.

Juan Galiñanes tiene 37 años y ya tiene en su haber siete Mestres Mateo. También fue nominado dos veces a los Goya y tiene otras distinciones, como el Carlos Saura.