Vilanova regenerará la playa urbana de A Braña

El Concello de Vilanova ha decidido intensificar esfuerzos en la mejora y recuperación de sus arenales. La playa en la que se centran ahora los esfuerzos del equipo de gobierno encabezado por Gonzalo Durán es la de A Braña.

El primer edil manifestó al respecto que "queremos tratar de recuperar la playa que fue el inicio del turismo de verano, de residencia, de temporada en Vilanova que es la playa de A Braña". El alcalde también hizo mención a que el arenal está en pleno proceso de recuperación, "llegó un momento en el que no tenía nada de arena, ahora está recuperando la arena y queremos ayudarla un poco".

La actuación consistirá en reforzar la regeneración de la playa con la inyección de hasta 5.000 metros cúbicos de arena. El inicio de los trabajos está a la espera de obtener los permisos de la Consellería de Pesca, así como de la aprobación de la Cofradía de Pescadores de Vilanova, "visto que la naturaleza está ayudando metiendo algo de arena, queremos meter unos miles de metros cúbicos a ver cómo reacciona y en qué línea se puede seguir actuando allí", apuntó Durán.

A la espera del permiso de Pesca, el Concello de Vilanova ha recuperado un proyecto hecho en 2006 por la Dirección Xeral de Costas con un estudio de dinámica del litoral. Ahi se trazan los pasos a seguir en la recuperación de esta playa urbana. A ello se le une la decisión del gobierno municipal de acometer la recuperación del arenal por fases. Gonzalo Durán dejó claro que "se inyectarán 5.000 metros cúbicos de arena en una primera fase para ver como reacciona. Vamos a ser prudentes. Si después del invierno se mantiene la arena como dicen los estudios haremos una inversión más grande".

La calidad de la arena que se implementará también fue calibrada por el alcalde, "para que no haga daño al marisco lo haremos con arena de playa que vendría de Portugal. Eso ya está avanzado. Es arena de desembocadura de río. No es de cantera triturada con aristas que dañen al marisco. Ya habíamos hecho una prueba en O Terrón con ella y no hizo daño ninguno. Le hemos expuesto el plan a la patrona mayor de la Cofradía y tenemos las muestras de arena para que las evalúe un biólogo de la Cofradía. En cuanto tengamos la aprobación de esta arena natural vamos a regenerar la playa urbana de Vilanova".

La financiación de un máximo de 150.000 euros será municipal a través de fondos de la Diputación. "se va a recuperar una zona de la playa y veremos la evolución para decidir el año siguiente si meter más cantidad", concluyó el edil.