Roban de madrugada en un garaje de Vilagarcía

Los vecinos de un edificio de la calle Rodrigo de Mendoza, en Vilagarcía, se llevaron una desagradable sorpresa esta mañana, después de que comprobar que una o más personas les entraron en el garaje, causando destrozos en tres coches. El objetivo de los delincuentes era hacerse con dinero, y habrían actuado a primera hora de la madrugada de ayer domingo.

Según uno de los afectados, el ladrón o ladrones habrían entrado en el garaje entre las 23.30 horas y las dos de la madrugada, momento en el que supuestamente un vecino vio los daños por primera vez. No obstante, la mayoría de los residentes en el edificio no conocieron la noticia hasta primera hora de la mañana de hoy.

Uno de los denunciantes sostiene que los ladrones rompieron las ventanillas laterales de tres coches estacionados en la única planta del garaje -que comparten tres portales de la misma calle-, y que después de abrir las puertas revolvieron las guanteras y los huecos de las puertas en busca de dinero. Al parecer, el botín con el que se hicieron fue muy exiguo. No se llevaron ni las radios de los vehículos ni otros objetos de valor, como unas gafas de sol que uno de los afectados tenía dentro del vehículo.

Los residentes dieron aviso a la Policía Nacional, que envió una patrulla sobre las 10 de la mañana. Acudió con ellos un agente de la Policía Científica, que tomó huellas que permitan identificar a la persona autora de los robos.

Los vecinos están muy molestos, pues según ellos es la tercera vez que les entran a robar en el garaje. Supuestamente, los autores de los hechos acceden a los aparcamientos subterráneos aprovechando que algunos conductores no se paran a comprobar que cierra el portalón completamente sin que se cuele nadie ajeno al edificio.

Una vez dentro, se esconden en una zona poco iluminada y esperan a la madrugada, cuando empiezan a actuar con la seguridad de que a esas horas habrá poco movimiento de gente en el garaje.

Para evitar este tipo de episodios, la Policía Nacional recomienda cerciorarse siempre, al entrar o salir del garaje, que el portalón se cierra sin que se haya colado nadie en el interior del mismo. Además, es aconsejable no dejar objetos valiosos dentro del coche, y mucho menos a la vista de los ladrones. En caso de que se perpetre el robo, se recomienda no tocar nada hasta la llegada de la policía.

Este episodio se produce después de que el Ministerio del Interior haya hecho público un informe, según el cual Vilagarcía fue el municipio con mayor tasa de delincuencia de Galicia en 2017.