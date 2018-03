Polémica en Dena por el material de relleno usado por el Concello en el campo de fiestas

Polémica en Dena por el relleno del solar vacío de la promotora Carregal en Ponte Dena, ubicado tras la línea de edificios hacia la costa, y que desde hace años viene haciendo las veces de campo de fiestas de San José. Un relleno que ha acometido el Concello de Meaño para acondicionar dicho campo, y que ha levantado críticas vecinales y de la oposición, ya que consideran que se trata de un material inapropiado. Se trata de tierra con escombro, y según los vecinos es de difícil compactación para asegurar la superficie que albergue la carpa de la fiesta y los escenarios de las orquestas.

En 2017 a uno de los propietarios en origen de las fincas que conformaron el solar, tras su reclamación formal, le fue restituida su parcela, toda vez que la promotora, ante el panorama de crisis económica, no se avino a edificar en el plazo convenido. El particular en cuestión decidió cerrar con alambre y postes de hormigón su parcela de 1.205 metros cuadrados, ubicada en medio de aquel solar de 12.000 metros. Este cierre ha obligado a la comisión de San José este año a reestructurar el campo de fiestas, cambiando su orientación este-oeste original a otra que ahora será de norte-sur.

Esta reestructuración llevó a la comisión de fiestas a negociar con el Concello el relleno de socavones junto con una parte más baja que cae hacia el lateral sur, con el objeto de ganar así una superficie plana de dimensiones suficientes para hacer las veces de campo de fiestas y albergar la carpa para la verbena.

Se ofreció una empresa

Aunque el gobierno local había solicitado presupuesto para este relleno, al final se avino a aceptar la oferta de una empresa pontevedresa que se comprometía a ceder de forma gratuita el material necesario para ejecutar el relleno. No obstante, el servido y depositado en la zona no responde al adecuado para su compactación, según los vecinos. En realidad, se trata de una masa de tierra negra mezclada con escombro que incluye fragmentos de aglomerado de carretera, ladrillo, piedra e incluso plásticos. Incluso apareció un capacho de plástico roto en medio del material esparcido.

Así las cosas, el portavoz de Meaño Independente, José Manuel Aspérez denunció el hecho: "Esto no es material de relleno, sino material propio de un vertido, tanto que vertidos así son incluso denunciables ante el Seprona".

Empresarios del sector consultados reconocen que "se trata de un escombro mezclado además con una tierra que no sirve para compactar, y menos con lluvia, porque la zona se va a convertir en un lodazal y el firme que se lograría sería inestable y no serviría para asentar ahí escenario alguno de orquesta". "El material de este tipo -explican los empresarios- no es apto para relleno, es material que debe tratarse en una planta de reciclaje especial, que aquí tenemos en Pontevedra y O Porriño, y tenemos que pagar una tasa cada vez que trasladamos a ella material de este tipo".

Versión de la alcaldesa

La alcaldesa, Lourdes Ucha apunta a FARO que el Concello rectificará esta semana. Así, el Ayuntamiento ha contratado ya a una empresa local que comenzará a trabajar mañana lunes en la zona. El objeto es que sus responsables estudien la situación, retiren el material que no sirva y disponga la capa precisa de zarzo o tierra adecuada que corresponda, para proceder a su compactación para habilitar una superficie plana y sólida que haga las veces en un campo en condiciones.

Unas fiestas que Dena celebrará en las jornadas del 16, 17 y 18 de marzo en honor a San José. En la primera noche, que será la del viernes, tendrá lugar la Festa da Xuventude con el animador Paco Vulkano y el grupo de rock galego Collón de Lola.

Para el sábado 17, hay verbena a cago de las orquestas Los Satélites y Marbella, con roscón y chocolatada gratuita a partir de la medianoche. Y para el domingo 18, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un pasacalles de la mano de la Banda Unión Musical de Meaño y de los gaiteiros de la Agrupación Penaguda, a la que seguirá la misa solemne en honor al santo, cantada por el coro parroquial Santa Lucía.