Una muestra solidaria de arte reúne en Vilagarcía reconocidas firmas

La exposición solidaria "AAN in Art", organizada por la Fundación Artiaga, que reúne obras de 45 artistas, tiene los días contados en Vilagarcía. Quienes aún no la han visitado pueden hacerlo hasta el día 9 en la sala Rivas Briones. Es la última oportunidad de ver la colección completa porque cuando cierre sus puertas los compradores podrán retirar sus nuevas adquisiciones. De momento se ha confirmado la venta de once piezas, de las que cinco corresponden a una obra múltiple del artista Ignacio Basallo; así como obras de Tono Carbajo, Luis Vega, Olalla Buceta, Ana Gil y Manuel Bernal.

Pero el listado de los artistas que exponen es largo ya que también participan Carmen Algara, José Miguel Alonso, Artiaga, Saudade Artiaga, Mar Barral, Daniel Caxigueiro, Begoña de la Cuesta, Ana DMatos, Luis Fega, María X.Fernández, María Fortes, Xoán Guerreiro, Mauro Leivas, Luna Lliro, Carmen Llorín, Xoán Lomarti, Gloria López, Aurelio Lorenzo, Mané, Juan Martínez Sierra, Cristina Mejias, Miguel Monasterio, Eva Monroy, Manuel Nietto, María Nogueira, Guille de la Paz, Quintana Martelo, Peña Romay, Cris Villegas o Vari Caramés.