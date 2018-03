Vilagarcía exige más policías tras conocerse que tiene la mayor tasa de delitos de Galicia

La sociedad vilagarciana trata de digerir la estadística del Ministerio del Interior difundida el jueves, según la cual la capital arousana es la ciudad con la tasa de criminalidad más elevada de Galicia. Un dato que ha causado sorpresa tanto al gobierno municipal que dirige Alberto Varela, como a una de las organizaciones sociales más relevantes de la ciudad, como es Zona Aberta. En el ámbito policial, sin embargo, llegan a aseverar que era esperable un dato de estas característico debido a la escasez de agentes en la Comisaría de la Policía Nacional.

Según la estadística del Ministerio del Interior, que dio a conocer el jueves en A Coruña el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, la tasa de criminalidad en Vilagarcía se sitúa en un 40,3 por ciento, lo que supone el porcentaje más elevado de Galicia, medio punto por encima del de ciudades con mucha más población, como A Coruña o Santiago. Ese dato se obtiene de dividir el número de delitos que se conocen a lo largo del año entre los habitantes, y multiplicar el resultado por 1.000.

La reacción del Ayuntamiento no se ha hecho esperar, y desde el gabinete que dirige Alberto Varela avanzan que se va a solicitar una "reunión urgente" con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz. Un aspecto que molesta a Ravella es que los presentes datos de criminalidad parecen contradecir todas las afirmaciones realizadas hasta ahora por la Subdelegación, que siempre había asegurado que el porcentaje de delitos en Vilagarcía era bajo.

Los sindicatos

A nivel policial, los representantes sindicales de la plantilla de la Comisaría vinculan estas cifras con la falta de agentes. Argumentan al respecto que a menudo solo hay una patrulla en la calle por las noches para todo el término municipal de Vilagarcía -que va de Bamio a O Rial-, y que si hay algún detenido en los calabozos, ni siquiera puede salir dicha patrulla debido a los protocolos.

Javier Garrido, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), afirma que "los delincuentes saben cuando hay una patrulla sola y cuando no hay ninguna en la calle, y cuando sucede así sienten que podrán actuar con impunidad".

En la misma línea, Garrido plantea que actualmente en la Comisaría de la capital arousana hay entre 55 y 58 guardias, de los cuales 28 están adscritos a la unidad de seguridad ciudadana. Un número muy inferior al que ellos consideran idóneo. De hecho, ni siquiera se cumple la cifra recomendada en el catálogo del Ministerio del Interior para Vilagarcía, que indica que en la Comisaría de esta ciudad debería haber 80 policías, y 36 de ellos en Seguridad Ciudadana.

Garrido añade que el departamento de seguridad ciudadana tiene mucho trabajo, pues además de atender las emergencias que le llegan por el 061, tiene otras funciones, como revisar el cumplimiento de las localizaciones permanentes en domicilio o controlar la seguridad de las víctimas de malos tratos. Según él, hay tan pocos efectivos para patrullar "que incluso se nos quedado sin batería algún coche por lo poco que lo sacábamos".

Mientras, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Roberto González, vincula también la tasa de criminalidad "con el déficit de personal". "Vilagarcía es una de las Comisarías que peor está de toda Galicia en cuanto a personal", añade. Además, lamenta que en el borrador de plazas que acaba de publicarse para el concurso general de méritos no se incluya ni una sola plaza para Vilagarcía. "Es algo que no entendemos. Con tan poca gente no se puede hacer prevención, no se puede estar en la calle. Y eso genera más inseguridad".

Por ello, sus propuestas a corto plazo pasan por destinar a la Comisaría vilagarciana a al menos una decena de policías en prácticas durante el verano, y por designar servicios extraordinarios para aquellos funcionarios que estén dispuestos a reforzar el trabajo en sus jornadas libres.

La mayoría son hurtos

La mayor parte de los delitos contabilizados en el informe del Gobierno son hurtos, ya que durante el pasado año se produjeron 470, 30 más que el ejercicio anterior. La estadística cuenta también con 10 delitos de lesiones o riñas tumultuosas, un secuestro, 13 delitos contra la libertad sexual, 20 robos con violencia, 63 robos con violencia en domicilios o negocios, 11 sustracciones de vehículos, y siete casos de tráfico de drogas. En total, suman 1.512 delitos, frente a los 1.420 del año anterior.

Eso sí, bajaron sustancialmente los casos de robos con violencia o con fuerza en domicilios y establecimientos comerciales u hosteleros, ya que en 2016 habían sido casi tres veces más que el año pasado.