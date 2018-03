José Ramón Abal niega trato de favor a las empresas de su familia

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal, replicó hoy con un contraataque las acusaciones del líder del PP local, Luis Aragunde, de que benefició a empresas de su familia con cargo a fondos públicos.

En primer lugar, negó que existiese trato de favor alguno, alegando por ejemplo que no se compró el vino de la bodega de su padre para la comida del encuentro de cofradías enogastronómica, si no que ya formaba parte de la carta del restaurante en el que se celebró dicho evento.

Pero, para seguir, anuncia medidas para instar al Capítulo Serenísimo do Albariño a retirar el nombramiento de Cabaleiro o Dama a quienes hayan sido condenados por corrupción. Asimismo, afirma que va a meditar llevar a pleno una moción para instar a la Diputación a retirarle el sueldo a Luis Aragunde.

El líder del PP acusó a Abal el viernes de servir el vino de la bodega de su padre en la comida de las cofradías (que costó 10.600 euros), y de gastar 900 euros en el alojamiento de varias personas en un hotel de un tío suyo. Acusaba asimismo al resto de miembros del gobierno cambadés por su supuesta complicidad.

El edil de Enoturismo contestó esta mañana mediante un comunicado de prensa. Señala en referencia al vino que el Ayuntamiento no adquirió partida alguna a la bodega de sus padres, pero admite que sí sirvió en la comida, pues se trata de un albariño incluido en la carta del restaurante donde se celebró la comida. "Entendemos que no es de sentido común obligar a los hosteleros de Cambados a que retiren esos vinos de su oferta gastronómica", plantea.

En cuanto a la conveniencia o no de gastar 10.600 euros en esa comida, plantea que el encuentro de cofradías enogastronómicas era uno de los actos centrales de la programación de la Ciudad Europea del Vino, y que de su éxito dependía también en gran medida alcanzar el título de Interés Turístico Internacional para la Festa do Albariño.

Así, Abal explica que se invitó a comer y se le pagó el alojamiento a periodistas, sumilleres, catadores, "bloggeros" o "influencers" de otros puntos de España y extranjeros, para que escribiesen sobre Cambados en sus lugares de origen, dado que la repercusión fuera de España de una fiesta es vital para que sea reconocida como de Interés Internacional.

Además, plantea que la costumbre en este tipo de eventos es que la entidad organizadora es la que corra con los gastos, y que en el congreso en el que Cambados fue seleccionado Ciudad Europea del Vino, el municipio de Oeiras (Portugal) pagó una cena en el casino de Estoril.

En lo que respecta al hotel, argumenta que esa gestión la hizo una empresa contratada por el Concello, y que él no les dio ningún tipo de indicación. Eso sí, señala que el encuentro de cofradías tuvo lugar el fin de semana posterior a la fiesta del Pilar, por lo que "había un lleno casi total en los hoteles de O Salnés", pues O Grove estaba celebrando también su Festa do Marisco.

Por ello, la empresa buscó hoteles en otras localidades de O Salnés, incluida Vilagarcía, donde se encuentra el establecimiento que regenta un tío de José Ramón Abal. "Probablemente debí advertir a la empresa organizadora de todos los hoteles de la comarca con los que tengo vínculos familiares, pero en ese momento no lo consideré necesario porque se trataba de una cuestión puntual y esporádica en un evento en el que tuvimos que volcarnos todos para que todo transcurriese tal y como estaba previsto".

Ataque al PP

Pero en su contestación, el edil de Enoturismo no se limita a dar respuesta a las acusaciones de Aragunde, ya que también pasa al ataque. Acusa al jefe de filas del partido de la oposición de boicotear a la Ciudad Europea del Vino con fines partidistas, y por extensión, de perjudicar a todo el sector del vino y a Cambados.

Así, sostiene que Aragunde "es el único culpable" de que tanto la Xunta de Galicia como el Capítulo Serenísimo do Albariño se quedasen al margen de las celebraciones, al no prestarle apoyo alguno. Además, afirma que el líder del PP llamó por teléfono a los representantes de varias cofradías enogastronómicas para convencerlos de que no viajasen a Cambados. Un "chantaje sin precedentes" del que también culpa al Capítulo Serenísimo.

Así las cosas, Abal anuncia dos medidas. La primera es "pedir a Aragunde que deje de boicotear al sector del vino", pues de lo contrario llevará una moción a pleno para que la Diputación le retire su salario, que ronda los 60.000 euros al año, "pues se está haciendo un mal uso de ese dinero público". Eso sí, esa propuesta es solo una declaración de intenciones, pues el pleno de Cambados no tiene competencia alguna sobre las asignaciones de los diputados provinciales.

La segunda medida anunciada ayer por el concejal de Pode consiste en la creación de una comisión de seguimiento que "evaluará y analizará" a todas las personas que han sido nombradas Cabaleiros o Damas en los últimos años por el Capítulo Serenísimo. El objetivo es "corregir errores del pasado" y pedir al Capítulo y al PP que le retire el nombramiento "a las personas corruptas del Partido Popular que lo ostentan". A modo de ejemplo citan al político balear Jaume Matas, que fue nombrado Cabaleiro cuando era ministro con Mariano Rajoy, y que actualmente está condenado por corrupción.

José Ramón Abal considera que esta medida es necesaria "para evitar que comportamientos y conductas del pasado puedan enturbiar el objetivo" de conseguir que la Festa do Albariño sea declarada de Interés Turístico Internacional.