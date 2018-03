Durán culpa a "la basura del coletas" de 'hackear' la página web del Concello

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, cargó ayer contra los responsables del hackeo de la página web del Concello y no dudó en disparar hacia la formación Podemos, asegurando que las sospechas apuntan a la basura del coletas, que solo saben ensuciar". Durán aseguró ayer que han comenzado a investigar el origen del hackeo y "sabemos que se hizo a través de un servidor espejo extranjero y ya sabemos quienes son los responsables, o por lo menos, yo no tengo ninguna duda, porque gente decente de Vilanova no ha sido".

El regidor se mostró totalmente indignado con la acción, sobre todo porque "esas páginas que han infectado las ven niños, lo que convierte su acción en una mezquindad más de estos hijos de Satanás".

Durán espera que "estos de siempre, aunque con otra careta, pongan en sus carteles electorales el lema vota basura, que es lo que son; deberían saber que en un pueblo pequeño como es Vilanova, esta gentuza ya no engaña a nadie", espetó.