Más de seis meses de retraso por una semana de paro

El colapso que arrastran los juzgados es un mal endémico, pero la huelga puede ampliar todavía más esta situación. Los cálculos que realizan los sindicatos es que, por cada semana de huelga (ésta sería la tercera) se acumulará un retraso de más de seis meses en las causas que se están tramitando.

Varias son las cuestiones que llevan a los funcionarios a optar por movilizarse, desde sus derechos hasta que se recuperen plazas que han sido amortizadas, pero una de las cuestiones más importantes es el Complemento Autonómico Transitorio (CAT), un complemento salarial que varía en función de las comunidades autónomas y la de Galicia se encuentra entre los dos más bajos de todo el Estado, así como un aumento salarial gradual para todos los cuerpos de funcionarios de Justicia. Sin embargo, las propuestas presentadas por los sindicatos no han sido asumidas por la Xunta, que también ha presentado alternativas que no satisfacen a la Plataforma. Además, los sindicatos consideran que la Consellería de Facenda no debería estar en la negociación.