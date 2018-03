Afectadas de sensibilidad química múltiple dan visibilidad a su enfermedad en Cambados

La asociación SQM Galicia acude esta noche al pleno de la corporación de Cambados (21.00 horas) y una de sus directivas leerá un manifiesto, para dar visibilidad a la sensibilidad química múltiple (SQM), una grave enfermedad que se manifiesta por el daño orgánico que causan numerosos agentes químicos a las personas que la padecen.

La asociación cuenta en la actualidad con 40 socios, entre los cuales se encuentra María Costa, una cambadesa de 43 años que trabaja como auxiliar de procurador en los juzgados de esta localidad arousana, y a la que diagnosticaron de SQM hace un año en la sanidad privada, tras pasar varios años en consultas de especialistas públicos que no fueron capaces de ponerle nombre a su dolencia.

La asociación reclama al Servicio Galego de Saúde (Sergas) que le dé un reconocimiento oficial a la dolencia, y que ponga en marcha en los hospitales y demás servicios de urgencias protocolos de actuación para los pacientes, pues actualmente hay casos en que incluso se les recetan medicamentos que son dañinos para ellos.

En la orden del día se abordarán otros asuntos, como la reclamación de los padres de alumnos de cinco colegios de la localidad para que se amplíe el servicio de limpieza en los mismos. En cuanto al Plan Especial de Portos para la obra de la plaza de abastos, finalmente lo que se abordó en la sesión fue la anulación del anterior. El nuevo documento ya no irá a pleno, si no que se aprobará en la próxima junta local de gobierno.