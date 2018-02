El PP reclama financiación para proceder al cambio del césped artificial de A Bouza

El pésimo estado en el que se encuentra el césped artificial del campo de A Bouza, en A Illa, no ha pasado desapercibido para el Partido Popular que, para el pleno que se celebra mañana, ha presentado una moción en la que se reclama su sustitución, bien por parte del Concello, o bien contando con la colaboración financiera de otra administración.

El actual césped artificial suma ya once años desde su instalación, un tiempo que no ha pasado en balde, sobre todo por la falta de mantenimiento que ha experimentado en los últimos tiempos. En ese campo se disputan, cada fin de semana, un buen número de encuentros de fútbol de las categorías inferiores del Céltiga, a lo que hay que sumar los partidos del Céltiga de veteranos o los del Dorna de Fútbol Gaélico y los entrenamientos de toda la semana. Toda esa actividad, unida a su antigüedad, ha provocado que el césped no se encuentre en las mejores condiciones para la práctica del deporte.

En la moción, los conservadores explican que desde la remodelación a la que se sometió el campo de A Bouza hace once años, la cual sirvió para dotarlo de hierba sintética, apenas "se ha vuelto a tocar, y estos campos, con mantenimiento, tienen una vida útil de unos diez años, menos si no se les cuida adecuadamente, que es lo que ocurre en A Illa, por lo que se debería proceder al cambio del tapete, a poder ser, antes de finalizar el mes de julio, para que los niños, principales usuarios de estas instalaciones, puedan iniciar la próxima temporada con total normalidad".

Lo que tienen claro los conservadores es que "en el estado actual, el campo supone un riesgo añadido para las lesiones de los jugadores, en su mayor parte niños, así como para un desarrollo adecuado de las actividades deportivas que se disputan en estas instalaciones, por eso es necesario un cambio lo antes posible".

Los conservadores llevan mucho tiempo escuchando las quejas de los padres sobre el estado del césped en comparación con el de otros campos similares, una situación que está causando malestar entre los padres de los niños que juegan en esas instalaciones. Es más, llegaron a plantear la inclusión del cambio de césped artificial en los presupuestos para este ejercicio, pero "cuando el grupo de gobierno que lidera Carlos Iglesias nos llamó para hablar de posibles inversiones, ya nos presentaron un documento totalmente elaborado y no tuvieron en cuenta la situación del campo de fútbol de A Bouza".

Además del campo de A Bouza, el pleno también analizará si da luz verde al expediente de contratación de las obras en las casas do Campaneiro, Dona Tomasa y Goday.