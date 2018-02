La jefatura de Educación pide a Sanidade muestras de agua en la toma exterior del colegio de Carril

La denuncia de los padres de alumnos por el mal estado de los baños y de la fontanería del colegio público "Rosalía de Castro" de Carril, que consideran la causa de que al agua salga turbia, por lo que solicitaron una inspección de Sanidad, ha sido respondida por la Jefatura Territorial de Educación con una nueva petición de analíticas, esta vez sobre la toma exterior del colegio. Mientras tanto, el Concello de Vilagarcía cumplió ayer con su compromiso y envió un palé de agua mineral al centro educativo para que los niños beban con garantías, a la espera del resultado de los primeros análisis.

El primer resultado, según fuentes de la Jefatura Territorial, ha sido que ayer había bajado el nivel de cloro en el agua hasta los índices normales. Pero hasta que no se conozca el dictamen final sobre las muestras extraídas por Sanidad, el departamento provincial de la Consellería de Educación ha enviado una orden al colegio para que no se use el agua de ninguna parte de este centro, ni de la fuente del patrio, ni de la casita del Anpa, ni del interior de la escuela.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ayer este departamento de la Administración autonómica es sobre las obras de reposición de toda la fontanería del colegio y de reforma de los baños que se encuentran en mal estado.

Según la Jefatura Territorial, el informe de Sanidad solo hace mención a la calidad del agua, pero en ningún momento habla del estado de los baños.

Los padres de alumnos entienden que el problema de la turbidez del agua en el colegio se debe al mal estado de las tuberías, la mayor parte de ellas oxidadas. También denuncian que los cuartos de baño son tercermundistas. Son los mismos que se construyeron hace 47 años junto con el centro escolar.

Entre las carencias denunciadas, figura la carencia de puertas en los baños, váteres viejos sin tapa y cisternas altas. En este centro escolar no existen baños adaptados, a pesar que la normativa los establece para este tipo de infraestructuras educativas.

Los padres exigen un compromiso efectivo de Educación de que acometerá las obras urgentes demandadas para solucionar los problemas de fontanería y mal estado de los baños, y amenazan con movilizarse si no obtienen respuesta.