La coincidencia de tres muestras de camelia el fin de semana causa malestar en Rubiáns

La coincidencia de tres exposiciones de la camelia en el mismo fin de semana y en el radio de diez kilómetros perjudicará a estos eventos. Así lo entiende el presidente de la asociación de vecinos O Souto, de Rubiáns, Xurxo Abuín, entidad que organiza el certamen más veterano, ya que llega a su décima edición. Abuín reclamó una mayor coordinación para que esta cita pueda lograr su fin que no es otro, a su entender, que la exaltación de la flor símbolo de las Rías Baixas.

Xurxo Abuín recordó que en noviembre de 2011 hubo una reunión con todas las entidades organizadoras de las fiestas de esta flor a instancias de la Asociación Española de la Camelia, con el fin de coordinar los eventos para que no se produzcan casos como el que ocurre este año. El próximo fin de semana, los días 3 y 4, Rubiáns celebra su evento, Vilanova el suyo (ambos incluidos en la agenda de la asociación) y Cambados también tiene su propia exposición.

Tres muestras en el radio de diez kilómetros competirán por los expositores, cuyo circuito no se amplía tanto como el planteado. "Hace años no había interés por la mayor parte de los concellos en realizar fiestas de la camelia, pero ahora todos quieren tener la suya, sin tener en cuenta las que ya se estaban celebrando. Esta lucha no tendría que existir", expuso Abuín Rodríguez.

Ante esta situación, el concejal de Medio Ambiente de Vilagarcía, Lino Mouriño, hizo un llamamiento a los vecinos de Rubiáns, para que acudan este fin de semana al centro sociocultural de O Souto con sus mejores flores para enriquecer la exposición.

Versión de Cambados

Cambados también organiza una feria de la camelia (la tercera edición, segunda con la etiqueta de internacional) este fin de semana. Pero se trata de un evento organizado por la Asociación Ibérica de la Camelia, una organización diferente a la Sociedad Española de la Camelia. Sobre la polémica, el presidente de la entidad, José María Mouta Asorey, manifestó que "somos una asociación independiente, y por lo tanto no podemos guiarnos por lo que hacen los demás. Tenemos ocho muestras en Galicia, Portugal y Asturias, y nuestra preocupación es cuadrar el calendario de nuestras actividades".

Además, sostiene que la culpa es de la Sociedad Española, "que ya no tenía interés porque naciese esta asociación". "Pero el problema incluso es interno de la Sociedad Española, que ha organizado dos eventos el mismo fin de semana, en Vilanova y Rubiáns".

Además, Mouta Asorey sostiene que Vilanova y Rubiáns han tenido otras fechas, pues han celebrado sus eventos incluso en febrero. A este respecto, hay que tener en cuenta que las fechas de Cambados también han variado este año con respecto a ediciones anteriores, pues entonces se hacía el segundo fin de semana de marzo.

En cuanto a los eventuales perjuicios por el hecho de que coincidan los tres eventos, Mouta opina que no influirá en la cantidad de público, pero que sí perjudicará a los expositores.