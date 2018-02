El patrón mayor de O Grove: "Si no se va a la ´xarda´ será malo para los que se iban y para los que se quedaban"

O Grove acogió el sábado una asamblea de armadores de artes menores de la provincia de Pontevedra, en la que se decidió que no irán al Cantábrico a pescar "xarda" (caballa) a no ser que el Gobierno central les dé más cuota de pesca. A la espera de que Madrid conteste de alguna forma a la marea de malestar existente en la provincia de Pontevedra, el patrón mayor de O Grove, Antonio Otero, dibuja un panorama negativo no solo para quienes otros años subían a la costa del norte de Galicia, Asturias o Cantabria, sino también para los que se quedaban.

"Si no se va a la 'xarda' será malo para los que se iban y para los que se quedaban aquí", arguye. El presidente del pósito grovense -uno de los puertos principales de Pontevedra por número de barcos de artes menores que iban a pescar caballa al Cantábrico- explica al respecto que el hecho de que haya más barcos trabajando en las rías gallegas significará una mayor presión sobre el recurso y, en consecuencia, menos rentabilidad para el conjunto de la flota.

"Que una parte de los barcos suban aunque solo sea 10 días es bueno, porque se le da un descanso al recurso extractivo de aquí. Si esos barcos no suben, ese descanso no existe", declaró. Además, recuerda que no solo hay que tener en cuenta los días que están fuera las embarcaciones que se desplazan al Cantábrico, sino también aquellas que están en puerto porque están cambiando los aparejos y pertrechándose.

Pero Antonio Otero insiste en que con la actual cuota es inviable pensar siquiera en faenar en el norte. "Hay veces en que terminas perdiendo dinero, pero no sabías que lo ibas a perder. Pero en este caso sabemos seguro que si vamos a esa costera, lo perderemos".