Antonio Resines en Cambados: "La labor que ha hecho Merchi es algo admirable"

El actor Antonio Resines se sumó a la larga lista de embajadores que GaliciAME ha ido tejiendo desde que la cambadesa, Mercedes Álvarez "Merchi", dio el paso para su creación con el ánimo de cubrir un espacio totalmente vacío, el de una asociación que luchase para que las administraciones apoyen la investigación sobre las enfermedades raras. Resines desembarcó ayer en Cambados porque no pudo hacerlo antes. El actor reconoció que tenía previsto acudir a la Gala de GaliciAME el día que se celebró, pero "fue la única ocasión en la que el aeropuerto de Vigo estuvo cerrado, por lo que resultó imposible, así que me comprometí a venir antes de que finalizase el año para no ser embajador a toro pasado".

El contacto entre Álvarez y el actor se gestó en un acto en el que este último presentaba una biografía suya. "Yo conocía un caso de AME en Madrid por un programa que hice en la capital con Blanca Portillo, así que cuando me lo propuso acepté, porque soy consciente de que la gente conocida tenemos más posibilidades de conseguir algún tipo de mejoría o ayuda, desde facilitar el acceso a empresarios para posibles patrocinadores o conseguir que la sociedad sea consciente de un problema", explicó. No en vano, en España "son solo 800 familias las afectadas, con tratamientos muy caros y a mi no me cuesta nada darles mi apoyo". De hecho lo hará en la presentación de "El funeral. Una comedia sobrenatural", que tendrá lugar el miércoles y que pasará por Pontevedra y Vigo en el próximo mes de junio.

Resines no dudó en alabar la labor que está desarrollando Álvarez al frente de GaliciAME, calificándola de "admirable, porque ha conseguido muchas cosas para los afectados gracias a su esfuerzo y tesón, porque hacer lo que hace Merchi no es nada sencillo".

La presidenta de GaliciAME y el actor contaron con el calor de gran parte de la corporación cambadesa y de un buen puñado de vecinos de Cambados, que se acercaron ayer al salón de plenos para presenciar el acto de nombramiento como embajador. Es más, la alcaldesa, Fátima Abal, no dudó en agradecer la implicación del actor de "Los Serrano" con la entrega de la "Folla de Prata", la distinción honorífica más importante del municipio cambadés, que también le fue impuesta a Mercedes Álvarez.

La regidora reconoció abiertamente estar "orgullosa de que sea una cambadesa la que esté desarrollando un trabajo incansable tratando de hacer visible el problema de las enfermedades raras", agradeciendo a Resines que "un gran actor y mejor persona se involucre en una causa como es esta".

El edil de Servizos Sociais, Constantino Cordal, también ensalzó la labor de Mercedes Álvarez, "concienciando a la sociedad de que hay muchas enfermedades que no tienen la atención necesaria y son apenas visibles". La propia presidenta de GaliciAME le impuso la banda de embajador a Resines, que desempeñará esa función durante todo el año 2018.