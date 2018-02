Antonio Miniño es un meañés, jubilado hoy de la firma Transmediterránea donde trabajó como marino durante 38 años, y lleva a lo largo de su vida más de 50 años copleando, aún sin haberse dedicado nunca profesionalmente al mundillo, si bien sigue haciendo aquí y allá sus pinitos como intérprete en fiestas y eventos benéficos.

Fue en 2014 cuando remitió a Presidencia su propuesta de letra acompañado de vídeo para el Himno Nacional de España, grabado en abril de ese mismo año, y cuya versión se puede ver y escuchar en uno de sus vídeos personales subidos al canal Youtube y que ha registrado a lo largo de este tiempo más de un millar de visitas.

La letra hace un recorrido por los nombres de todas las comunidades autónomas, en cuyo listado incluye el pequeño archipiélago valenciano de las Columbretes, junto con el Magreb (en referencia a Ceuta y Melilla), e incluso suma como guiño reivindicativo en esa letra el propio Peñón de Gibraltar. "No me olvido de las islas y las playas -reza la letra de Miniño Álvarez- / ni los mares que baña el litoral / ni tampoco la gente marinera / que conforman la gloria nacional". Una letra prosigue: "La riqueza de nuestro castellano / del idioma que une la nación / otras lenguas de nuestro abecedario / y el folclore con cantos al amor", adornado todo ello con el "olé, olé y ole" recurrente de la copla española. "Viva mi tierra / la piel de toro que me vio nacer / por ella vivo / y por ella muero / yo quiero a España tal como es", concluye la canción de este compositor meañés.

Antonio Miniño apunta que "lo que hice fue concebir una canción para interpretar sobre la base musical del Himno de España, con cierto sabor de copla española y una letra que aglutinara a todas las comunidades autónomas, en un ambiente natural y marítimo que es una de las referencias de la marca España".

El compositor e intérprete meañés remitió en aquel 2014 letra y vídeo al propio Mariano Rajoy, y al cabo de una semana recibió una nota del Departamento de Comunicación de los Ciudadanos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno una misiva, datada el 1 de octubre de 2017 en la que, literalmente, rezaba "agradecemos su propuesta para el Himno Nacional que hemos leído con interés".

Antonio Miniño reconoce que solo grabó esta versión suya en estudio "pero nunca se me ocurrió interpretarla en directo, pero ahora, tras lo de Marta Sánchez -comenta- tal vez me anime a empezar a plantearme tal posibilidad, y para ello apoyado, que mejor, en la guitarra española que es mi instrumento de cabecera". Una guitarra que le acompaña desde 1972 "porque me ayudaba a combatir el mareo y la soledad en el mar en mis años de marinero en Transmediterránea", donde acabó realizando también actuaciones para pasajeros y turistas. Ha intervenido en varias ocasiones en la Radio Galega y TVG cantando en programas como "Luar", "Bamboleo" o "Solaina", así como en diversos festivales benéficos en toda la comunidad gallega.

Ahora el cantante meañés actuará mañana viernes en el auditorio Pardo Bazán de Sanxenxo.