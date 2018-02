La "reconquista" de A Illa sirve para calentar motores para la Festa do Momo

En tiempos políticos convulsos cualquier cosa puede suceder, y más cuando se habla de Carnaval. Así lo han entendido en Vilanova donde se ha apostado por promocionar la Festa do Momo reclamando un territorio que les perteneció en su momento, el de A Illa.

El vídeo, elaborado por Luis portas de Foto Élite, cuenta con la colaboración no solo del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, sino también de su homólogo de A Illa, Carlos Iglesias, que en el pequeño avance que ha facilitado la organización del Momo, no duda en responder al intento de reconquista con una escopeta que le muestra al personaje que sirve de hilo conductor de la historia, el humorista Xosé Antonio Touriñán.

La publicación del vídeo promocional tendrá lugar en el día de hoy, pero el avance no deja dudas a lo que será una guerra sin cuartel entre ambos municipios. Sobre un fondo negro y con la leyenda "dous homes poderosos" , comienza una historia en la que Durán no duda en asegurar que "con las fuerzas de seguridad tomaremos el ayuntamiento de la isla", antes de pasar a la otra parte, donde Iglesias muestra estar dispuesto a no entregar su territorio por las buenas.

Pero la imagen más icónica es el desembarco en gamela de un Policía Local de Vilanova en la playa de O bao, con bandera incluida, para tomar posesión de lo que fueron territorios vilanoveses. En el vídeo no faltan alusiones a lo sucedido en el "procés" catalán, con imágenes del icónico crucero del piolín, un piolín que oculta la cara del policía local que desembarca en A Illa en todo momento.

El trabajo ha sido realizado por Luis Portas, en colaboración con Manuel Martínez, Manuel Romero y Ramón Cardalda, integrantes de la comisión organizadora de la Festa do Momo, que tendrá lugar en la tarde del próximo domingo, jornada en la que se desvelará el gran secreto que guarda todos los años: su identidad.