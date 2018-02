Premio al esfuerzo y la constancia para "As + Plus"

Como ya se indicaba hace un mes, partía como una de las claras favoritas. Y el jurado lo ha confirmado. La comparsa "As + Plus", exclusivamente formada por mujeres (75) y que en el presente carnaval celebra 25 años de historia, se proclamó esta madrugada "Campiona do Mundo" en el concurso desplegado en el pabellón polideportivo de Monte da Vila (O Grove).

La formación que representa Elena Chaves Escalante, historia viva del Entroido Meco, se llevó los 1.100 euros con los que está dotado el primer premio, además de lograr el título de "Campiona do Mundo 2018" y recibir tanto la "Bandeira do Entroido" como el trofeo que debe custodiar hasta el año que viene.

El segundo puesto, dotado con 900 euros, fue para "Jana de Leria", mientras que en tercera posición (800 euros) se colocó la ganadora del año anterior, "Leña Verde".

En cuarto lugar se situó la comparsa "Os Arrombados" (600 euros), seguida de "A Tropa de Moncha a Caralla" (500) y "Os Onei´s Bin Bang", que recibió 400 euros.

Las otras cuatro comparsas participantes percibieron un accésit de 300 euros. Fueron, por este orden, " Os de Sempre", "Os Queimacasas", "Os da Caldeirada" y "Outra Vaca no Millo".