Investigadores de dos universidades realizan el primer estudio de Galicia sobre "nuevas drogas"

En 2015, el Sistema Español de Alerta Temprana detectó la presencia en el país de 35 sustancias psicoactivas nuevas. La mayoría son indetectables en los análisis de laboratorio que sí pueden revelar el consumo de cannabis, cocaína o heroína. Son muy peligrosas y adictivas, y sin embargo siguen siendo enormemente desconocidas. Tanto que en el informe de 2017 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones se indica que el 71 por ciento de los españoles nunca oyó hablar de ellas. Pero dos profesores universitarios gallegos se han propuesto sacar a la luz estas sustancias, y están desarrollando el que será el primer estudio específico sobre "nuevas drogas" realizado en Galicia.

Uno de los profesores que realizará esta investigación es Manuel Isorna Folgar (Catoira, 1969), que es doctor en Psicología, técnico de prevención de drogodependencias en el Ayuntamiento de Catoira, y profesor asociado de la Universidade de Vigo. El otro responsable del trabajo es Antonio Rial Boubeta, un doctor en Psicología Social experto en menores que da clase en la Universidade de Santiago.

En palabras de Isorna, "además de saber lo que se consume, queremos conocer las motivaciones, las expectativas que tienen los consumidores, y para finalizar, las consecuencias que este tipo de sustancias tienen en la persona". Para ello, se está desarrollando un cuestionario que se va a pasar a 500 entrevistados. Esto proporcionará una primera aproximación a la presencia real de las "nuevas drogas" en Galicia. "Nuestra intención es lograr posteriormente financiación para una segunda parte de la investigación, más amplia", añade el profesor de Catoira. La razón que les empuja es que "no hay ningún estudio concreto sobre nuevas drogas, y el futuro va en esa dirección".

Ya están en O Salnés

Las "nuevas drogas" son aquellas que imitan el efecto de las drogas ilegales más conocidas, que pueden suponer una amenaza para la salud, pero que no fueron incluidas en las convenciones internacionales sobre estupefacientes de 1961 y 1971.

En algunos casos porque entonces ni siquiera existían, en otros porque se trata de preparados farmacológicos que empezaron utilizándose en medicina, aunque en dosis elevadas y sin control médico pueden tener efectos devastadores sobre la salud.

Muchas son sintéticas, o "de diseño", y se crean en laboratorios clandestinos, pero también las hay puras, obtenidas por ejemplo de plantas utilizadas por los chamanes americanos. Las "nuevas drogas" más populares son el "spice", o marihuana sintética, la ketamina, el GHB, la salvia, el cristal o los esteroides anabolizantes.

Su consumo, comparado con el del hachís, la marihuana convencional e incluso la cocaína es residual. Pero su uso está creciendo, y de hecho las estadísticas oficiales afirman que el número de españoles que han tomado en alguna ocasión alguna de estas sustancias ya supera al de los que probaron la heroína. Asimismo, si se contabilizan las personas que han tomado cualquiera de estas "drogas emergentes", el porcentaje es de un 3,4 por ciento de la población de entre 15 y 64 años, prácticamente igual al de quienes consumieron éxtasis o anfetaminas.

Manuel Isorna y la directora del Servicio Preventivo Asistencial de Drogodependencias (SPAD) de Vilagarcía, Blanca Vázquez, coinciden en que estas sustancias ya se venden y se consumen en O Salnés y Ullán, aunque sean todavía "casos excepcionales" con respecto a los estupefacientes más conocidos. Blanca Vázquez sostiene que el uso que se hace de las "nuevas drogas" es recreativo, y que los usuarios que acuden al SPAD a seguir un tratamiento de desintoxicación solo lo hacen cuando ya han entrado en una espiral de policonsumo de diferentes drogas. Manuel Isorna, por su parte, confiesa que "yo sí conozco casos de gente que las está consumiendo. Son pocos, pero están ahí".

Hace décadas, desde el momento en que aparecía una droga en Estados Unidos hasta que se popularizaba en Galicia podían pasar varios años. Hoy, no. Manuel Isorna plantea que en la actualidad es irreal diferenciar a efectos sociológicos entre jóvenes de ámbitos urbanos y de ámbitos rurales. "Los chicos de hoy en día son universales. Tienen esas drogas a golpe de clic. Hacen el pedido por internet y en pocos días un cartero se la deja en casa".

El psicólogo de Catoira afirma que "comprar drogas por internet es fácil", tanto que ni siquiera hay que bucear en la llamada "darknet" o "red oscura". Esto se debe a que las "nuevas drogas" aparecen a tal velocidad que los legisladores no tienen tiempo a prohibirlas. Algunas tiendas, como ciertos "grow shops", las despachan como incienso o ambientador de coches.